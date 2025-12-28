Día de los Inocentes
Los quintos hacen de las suyas en el Pla: Sineu abre una investigación por vandalismo
El Ayuntamiento 'sineuer' condena de forma enérgica algunos actos que rozan el delito como la tala de árboles o pintadas de tinte racista realizados esta noche por algunos jóvenes
J. F. S./ M. A. R./ Ll. R./ R. F.
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, es sinónimo de quintos en los pueblos del Pla de Mallorca y también uno de los días más temidos por las brigadas municipales de los respectivos municipios porque saben que, en el mejor de los casos, se pasarán media mañana arreglando los desperfectos causados por los jóvenes, cuyas acciones nocturnas hoy en día se aproximan más a simples actos de vandalismo que a inocentadas. Algunos de estos actos vandálicos, además, rozan el delito.
Uno de los pueblos más afectados ha sido el de Sineu. El Ayuntamiento de la localidad del Pla ha anunciado este domingo por la mañana la apertura de una investigación para determinar los responsables de algunos de los desperfectos causados en mobiliario urbano y propiedades privadas y “valorar los perjuicios ocasionados por la noche”.
El Consistorio ‘sineuer’ “condena de forma enérgica” cualquier clase de “vandalismo” durante la noche de los Santos Inocentes. “No se puede consentir la tala de árboles ni que se provoquen daños en bienes de propiedad pública y privada”, añade la institución municipal, que iniciará la investigación “por la seguridad de todos y para evitar que paguen justos por pecadores”. También se ha animado a los particulares y empresas perjudicadas a “presentar la correspondiente denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad”. “Inocentadas sí, pero no a cualquier precio”, concluye.
Los jóvenes quintos de Sineu han dejado su huella en distintas partes del municipio. Han aparecido cortados por el tronco árboles sembrados hace poco tiempo en las nuevas jardineras del entorno de la Plaça del Fossar y diversas macetas de restaurantes de esta plaza se han roto, con la tierra esparcida por el suelo. Algunos vecinos han denunciado también la rotura de retrovisores de vehículos aparcados en la vía pública. Asimismo, se han realizado pintadas ofensivas contra algunos restaurantes regentados por extranjeros, además de las tradicionales pintadas con los nombres de los quintos en la calzada de la Plaça del Fossar y que esta mañana ya habían sido eliminadas por el Consistorio.
En otros municipios del Pla, los quintos también han hecho de las suyas. En Sant Joan, los jóvenes han creado su particular belén frente al Ayuntamiento, que ha aparecido con un cartel de ‘se vende’ en la entrada principal. En el exterior se han depositado muchos kilos de paja, palés de madera, bolsas de basura e incluso algunos patos vivos.
En Petra han esparcido paja por el centro de la localidad, mientras que en Montuïri han colocado un monigote con la cara del nuevo alcalde en la entrada del Ayuntamiento, con una ‘L’ de novato debido a que hace pocas semanas que accedió al cargo. También han pintado sus nombres con pintura blanca en las calles del centro.
