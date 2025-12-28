El comprador de una casa en copropiedad en el Port d’Andratx: “La villa es impresionante”

Jan y su familia son de Ámsterdam (Países Bajos) y se han comprado una villa en régimen de copropiedad en el Port d’Andratx, uno de los sitios más exclusivos de Mallorca. Él asegura que no se arrepiente de la inversión. “La villa es impresionante”, manifiesta, en un testimonio recogido por una plataforma inmobiliaria que se dedica a comercializar este tipo de propiedad fraccionada.

Jan explica que tomaron la decisión después de poseer una segunda residencia en Francia, una experiencia que, dice, le dejó “bastante frustrado”. “Durante años, me sentía culpable por no pasar suficiente tiempo en mi casa de vacaciones en Francia, así que finalmente la vendí, obtuve una ganancia y usé solo una cuarta parte de esa suma para comprar una villa mucho más bonita”, detalla en la web promocional de Co-Ownership Properties.

Este comprador relata que compró una villa en el Port d’Andratx y que ha encontrado fórmulas de hacerla rentable alquilándola a su vez unas semanas al año. “Como padres que trabajamos, nos cuesta usar la propiedad más de tres o cuatro semanas al año, así que el resto de las semanas se alquila, y eso cubre con creces los gastos mensuales de mantenimiento, lo cual es fantástico. Lo recomiendo encarecidamente”, detalla.