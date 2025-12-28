El alcalde de Esporles parodia el cartel de Muro con una inocentada viral

Sin duda, el cartel de la fiesta de Sant Antoni de Muro es uno de los fenómenos virales de estos últimos días, circulando a una velocidad de vértigo por las redes hasta el punto de que ya tiene numerosas versiones. Una de ellas parece que no ha sentado nada bien al alcalde de Esporles, Josep Ferrà (Més). La imagen, difundida por el propio alcalde y atribuida por él mismo a la colla de Dimonis Bocsifocs de Esporles, reproduce el cartel de Muro con un cambio significativo: la cabeza del alcalde, con cuernos y todo, sustituye a la del ‘dimoni’ Conguito de sa Pobla.

Con un tono totalmente serio, Ferrà ha explotado a través de sus redes sociales contra lo que considera una “falta de respeto grave” hacia su persona, “pero sobre todo a la institución y al pueblo de Esporles”. El alcalde ecosoberanista hace ver que no ha encajado bien la broma y por ello ha querido expresar públicamente su “rechazo absoluto” al cartel en el que aparece decapitado. “No tiene ninguna gracia, no es sátira ni es cultura”, apunta.

Versión del cartel de Muro que ha enojado al alcalde de Esporles. / DM

El regidor ‘esporlerí’ añade que “la discrepancia, la crítica e incluso la ironía forman parte de la vida democrática”, pero a su entender el cartel satirizado por la colla local de ‘dimonis’ “banaliza la violencia”, a pesar de su tono “festivo o simbólico”. “No es aceptable ni contribuye a ningún debate sano ni a ninguna fiesta compartida”, apunta Josep Ferrà, que concluye su texto de condena afirmando que “desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido una cultura popular arraigada, crítica y libre, pero también respetuosa”. “Este cartel traspasa una línea que no debería haberse cruzado”, remata antes de reiterar que “no tiene gracia y no representa los valores de Esporles”.

La publicación de Ferrà ha engañado a muchos, que se han tragado la inocentada pensando que el alcalde estaba enojado de verdad por una imagen que en realidad ha sido creada por él mismo. En cualquier caso, hay que reconocer que la broma está muy bien tirada.