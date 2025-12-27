El Hospital de Inca invierte 660.000 euros en aparatos de última generación

El Hospital Comarcal de Inca ha invertido 660.053 euros procedentes de los fondos de insularidad en la adquisición de una torre de laparoscopia, un ecoendoscopio y cuatro ecógrafos. "Se trata de una operación enmarcada en el plan de renovación tecnológica que el centro hospitalario está desarrollando desde el año pasado", explican fuentes del complejo sanitario de referencia en el Raiguer.

La torre de cirugía laparoscópica que ya usan en los quirófanos los servicios de Cirugía, Ginecología y Urología es de última generación y dispone de tecnología 4K-3D para poder aplicar técnicas guiadas por fluorescencia.

Por su parte, el equipo de ecoendoscopia servirá para que los servicios de Aparato Digestivo, Cirugía, Neumología y Urología puedan estudiar de una manera más precisa lesiones tumorales, submucosas y pancreáticas.

El centro hospitalario ha iniciado un plan de renovación tecnológica. / HCI

Dos de los cuatro ecógrafos adquiridos ya se están usando en el Servicio de Radiología: se trata de dos aparatos de última generación, que ofrecen una calidad de imagen significativamente mejorada y permiten una visualización más precisa de estructuras anatómicas y lesiones. Además, incorporan herramientas avanzadas de inteligencia artificial. El tercer ecógrafo ha ido destinado al Área Materno-infantil y el cuarto, al Servicio de Neumología.

"La adquisición de estos seis aparatos mejorará la cobertura sanitaria de los pacientes del Hospital Comarcal de Inca, que desde el año pasado está renovando sus equipos tecnológicos", explican las fuentes. Durante 2024 invirtió 1,3 millones de euros para renovar los equipos de diagnóstico de los servicios de Endocrinología, Neumología, Radiología y Reumatología.