Alcúdia celebra Sant Esteve con gran solemnidad

Alcúdia ha celebrado este viernes 26 de diciembre la festividad de Sant Esteve, una jornada profundamente arraigada en el calendario histórico y festivo del municipio, que un año más ha reunido a autoridades y vecinos "en un ambiente de solemnidad, convivencia y espíritu navideño", señala el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, acompañada por todos los miembros del equipo de gobierno, representantes de la oposición, autoridades civiles y militares, así como los presidentes de las asociaciones de personas mayores del municipio, ha presidido la misa solemne celebrada en la iglesia parroquial de Sant Jaume, concelebrada por el vicario de Pollença, el vicario de Alcúdia y el diácono de Alcúdia.

La banda de música ha interpretado los himnos de Mallorca y Alcúdia en el exterior del Ayuntamiento. / Ajuntament

Al finalizar el oficio religioso, las autoridades y los asistentes se han dirigido hacia la Sala, acompañados por la Banda Municipal de Alcúdia, dirigida por Jaume Garcia Serra. Allí se han interpretado el himno oficial de Mallorca, La Balanguera, y el himno oficial de Alcúdia, en un momento cargado de simbolismo y sentimiento colectivo.

A continuación, la alcaldesa ha dirigido un mensaje institucional de Navidad a todos los residentes del municipio, destacando que Sant Esteve es una fecha muy especial para Alcúdia, un día que año tras año refuerza el sentimiento de pueblo y recuerda episodios claves de la historia local, como los hechos de 1521 que hoy se conmemoran "desde la paz, la convivencia y la mirada hacia el futuro". Cabe recordar que el día de Sant Esteve conmemora en Alcúdia la victoria de los ‘alcudiencs’ sobre los 'agermanats' que asediaban la ciudad en 1521.