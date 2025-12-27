El alcalde de sa Pobla cree que Muro "se ha pasado de la raya" con el cartel de Sant Antoni

La polémica generada en torno al cartel de las fiestas de Sant Antoni de Muro, en el que un ‘dimoni’ local exhibe como trofeo la cabeza del ‘dimoni’ Conguito de sa Pobla, sigue trayendo cola y todo apunta a que será uno de los temas recurrentes en la gran fiesta popular de los próximos 16 y 17 de enero. De hecho, ya han empezado a publicarse las primeras ‘gloses’ relativas al conflicto entre los ‘santantoniers’ de los dos pueblos vecinos, dos de los que más viven en la isla la fiesta del patrón de los animales.

Los alcaldes de ambos municipios no se mantienen al margen de la polémica. Este diario ha querido sondear la opinión de Biel Ferragut y Miquel Porquer, regidores de sa Pobla y Muro, respectivamente, alrededor de esta cuestión que sigue generando debate y muchas posiciones encontradas.

El alcalde ‘pobler’ no se ha mordido la lengua y ha querido dejar claro que el cartel del Sant Antoni de Muro no le ha gustado, posicionándose junto a muchos de sus paisanos que han criticado el diseño por provocador, además de haber sido creado con la ayuda de la Inteligencia Artificial. “Para mi, la palabra clave es respeto”, apunta Biel Ferragut. El regidor añade que “la fiesta es unión y convivencia, y creo que en este caso se ha pasado de la raya”. A su entender, es importante “respetar los elementos iconográficos de cada pueblo con educación”, sin renunciar a la “ironía”, pero entiende que el cartel del municipio vecino puede generar una “confrontación” que sa Pobla “no busca”.

El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut (en el centro), durante la pasada misa de Matines. / Ajuntament

Para reforzar la teoría de que el cartel podría incurrir en una falta de respeto, Ferragut recuerda que “no solo los ‘poblers’ lo han criticado, también lo han hecho muchos ‘murers’”. El alcalde de sa Pobla está a favor de la rivalidad sana entre los pueblos ‘antonians’, pero considera que esta polémica podría ir más allá: “Se ha encendido el ‘caliu’”, avisa.

Ferragut admite que, una vez visto el cartel de Sant Antoni elegido por el jurado de Muro, se puso en contacto con su homólogo ‘murer’ para expresar su malestar por el simbolismo expresado en el diseño ganador. “Creemos que Sant Antoni debe unir a los pueblos, no separarlos”, concluye.

Por su parte, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha querido relativizar el ruido generado por el cartel de Sant Antoni. “La fiesta está por encima de todas las polémicas”, señala. También opina que se trata de un conflicto artificial porque, según recuerda, “la polémica existe si la buscas”.

Porquer considera que existe un “pique sano” entre ambos pueblos que viven Sant Antoni con una gran pasión, pero “hay gente que lo saca todo de contexto”.

Xeremiers y 'dimonis', el día de la presentación del cartel ganador del Sant Antoni 'murer'. / Ajuntament

El alcalde respeta la decisión del jurado que seleccionó la imagen de Marc Mallafré Cazorla, doctor en Comunicación, como la mejor, a pesar de que otro diseño elaborado por la ‘murera’ Nena Carbonell mereció una mención especial por su calidad e interpretación de la fiesta desde un punto de vista más tradicional. “No me meteré con la elección del jurado”, explica Porquer. “Antes, por Sant Antoni la gente podría expresar lo que sentía para escapar de la represión”, añade el regidor ‘murer’, que critica el “anonimato” que aportan las redes sociales para avivar la polémica.

Con los días, el conflicto entre ambos pueblos quedará como una anécdota más, pero al menos ha servido para agudizar el ingenio de unos y otros, que desde hace días se echan pullas en las redes, muchas de ellas en forma de ‘gloses’, algunas más brillantes que otras, pero siempre picantes. Todo indica que la polémica se trasladará a la ‘revetlla’. El calor de los ‘foguerons’, de las ‘espinagades’ y el vino ayudará, pero tal vez no a calmar los ánimos.