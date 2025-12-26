La variante de s'Alqueria Blanca pretende sacar del pueblo 11.000 vehículos diarios

El Consell de Mallorca ha aprobado el proyecto definitivo de la variante de s'Alqueria Blanca (Santanyí), el último paso antes de iniciar todo el proceso de licitación y la adjudicación posterior de la infraestructura que se construirá a lo largo de 2,8 kilómetros. "Se trata de una obra muy reclamada por los vecinos de la zona", asegura la institución insular. El proyecto viario tiene un presupuesto de 11 millones de euros y contempla la construcción de viales cívicos para peatones y bicicletas.

El objetivo de la futura variante es reducir el paso de vehículos por s'Alqueria Blanca. "Hay que tener en cuenta que cada día pasa una media de 11.000 vehículos por el casco urbano de la localidad y la mayoría se dirige hacia la zona costera de Cala d'Or", explica la institución. Por este motivo, "hace años que tanto el Ayuntamiento de Santanyí como los residentes de s'Alqueria Blanca reclaman esta infraestructura", subraya el Consell.

Plano difundido por el Consell sobre el trazado de la futura variante. / Consell

El pasado mes de abril, el presidente Llorenç Galmés, acompañado por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, presentaron a los vecinos de s'Alqueria el borrador del proyecto de la variante en un acto donde más de 200 residentes pudieran contemplar el trazado y las características de la infraestructura. "El proyecto inicial tuvo muy buena aceptación entre los residentes", apunta el Consell.

El trazado de la nueva variante se iniciará en la nueva rotonda de Consolació, ubicada en la entrada de s'Alqueria Blanca, construida recientemente por el Consell de Mallorca, y llegará a la rotonda que hay en la carretera Ma-4012. En paralelo, recorrerá el vial cívico de 1,5 kilómetros con iluminación y mobiliario urbano.

La circunvalación tiene una longitud total de 2,8 kilómetros, con carriles de 3,5 metros de ancho. La sección de la nueva vía estará compuesta por una calzada de doble sentido de circulación, arcenes y bermas a ambos lados.