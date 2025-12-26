Un joven se encarama al árbol de Navidad de Manacor

Un joven ha escalado el árbol de Navidad instalado en la plaza de sa Bassa de Manacor. El hecho despertó las risas de sus amigos y de algunas personas que transitaban por la plaza, que filmaron la escena con sus teléfonos móviles.

No obstante, la Policía Local advirtió a través de sus redes sociales que el árbol "es un elemento decorativo creado para el disfrute de toda la comunidad, no para subirse".

"Escalar esta estructura puede provocar caídas graves, desprendimientos de elementos decorativos y representa un riesgo para las personas que pasan cerca", afirmó en su publicación. Y remató: "Pequeños gestos de civismo ayudan a crear un entorno seguro para todos, especialmente para los niños y familias que estos días visitan la plaza".

El hecho ha sido ampliamente comentado en Manacor. La Policía Local ha hecho un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad colectiva para asegurar una Navidad tranquila y segura.

Además, el cuerpo policial ha pedido que en caso de detectar cualquier conducta de riesgo, se avise, y ha señalado que si alguien tiene información sobre los posibles autores de conductas imprudentes, puede contactar de forma privada con la Policía Local.