El Govern instalará dispensadores de agua desalada en Bunyola, Petra y Alcúdia

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) ha impulsado la redacción de nuevos proyectos para la instalación de dispensadores de agua desalada destinados al suministro de líquido con camiones cisterna en las localidades de Bunyola, Petra y Alcúdia, y de Ciutadella, en Menorca, con el objetivo de "avanzar en la sustitución de recursos subterráneos por recursos no convencionales y reducir la presión sobre los acuíferos", según explica en un comunicado este viernes.

La actuación se enmarca en la planificación hidrológica vigente y "responde a la necesidad de articular mecanismos a corto plazo que hagan más accesible el agua de la red de alta, en este caso mediante camiones, acercando instalaciones para carga a las zonas con mayores necesidades recientes". Los dispensadores se instalarán en parcelas vinculadas a infraestructuras gestionadas por ABAQUA, como depósitos o plantas desaladoras.

Estos puntos de carga permitirán "abastecer a camiones cisterna de forma controlada y segura", facilitando el uso de agua desalada en ámbitos que no cuentan con conexión directa a la red en alta o que requieren refuerzos puntuales de suministro. "La iniciativa apuesta de manera expresa por el uso de recursos no convencionales como herramienta clave para mejorar el estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea y garantizar una gestión sostenible de la demanda", explica el ejecutivo.

Los disponsadores tienen el objetivo de reducir la presión sobre los acuíferos de la isla. / Caib

La redacción de los proyectos se ha encomendado a la empresa pública TRAGSATEC, como medio propio instrumental, lo que "permitirá agilizar los trabajos y disponer en un plazo reducido de la documentación técnica necesaria para futuras ejecuciones". Los proyectos incluirán tanto la obra civil como las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de automatización y telecontrol, "garantizando la trazabilidad del agua suministrada y la correcta gestión del servicio".

El Govern subraya que este tipo de infraestructuras "no solo refuerzan la capacidad de respuesta ante episodios de sequía o consumo punta, sino que también contribuyen a una estrategia estructural de protección de los acuíferos", favoreciendo la sustitución progresiva de extracciones subterráneas por agua desalada siempre que exista disponibilidad.

ABAQUA recuerda que los dispensadores de agua desalada actualmente operativos en Eivissa han permitido sustituir, desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2024, más de 200.000 metros cúbicos de agua que hasta entonces se extraía de los acuíferos por agua desalada, lo que ha disminuido la presión de estas extracciones sobre los acuíferos y ha contribuido a su recuperación. Asimismo, entre el 25 y el 30 % del total del agua producida por la desaladora de ABAQUA en la isla de Formentera se distribuye a lo largo del año a través de un dispensador existente en la propia isla. Ambas experiencias anticipan la utilidad de esta iniciativa en Mallorca y Menorca.

Cabe recordar que el Govern activó una línea de ayudas para compensar el coste extraordinario del transporte de agua mediante camiones cisterna en 2025, dirigida a los municipios que hayan tenido que recurrir a este servicio como medida excepcional. La convocatoria, dotada con 700.000 euros, permite cubrir gastos derivados de la contratación del servicio, siempre que estén debidamente justificados.