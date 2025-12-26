El cartel de Sant Antoni de Muro aviva la polémica: no ha gustado en sa Pobla

Las fiestas de Sant Antoni están a la vuelta de la esquina, preparadas para acaparar el foco una vez que los Reyes Magos escondan sus carrozas hasta el año que viene. El ambiente ‘antonià’ empieza a ganar protagonismo en los municipios que más celebran la fiesta popular más importante de Mallorca. En algunos pueblos los primeros actos de Sant Antoni no han empezado con buen pie, como en el caso de Muro y sa Pobla, donde se han avivado viejas rencillas alrededor del cartel promocional de la fiesta 'murera', que hace una referencia directa a la de su municipio vecino.

La polémica ha surgido con la presentación del nuevo cartel de Sant Antoni de Muro. Con el título ‘Muro, on els dimonis manen’ y la coletilla ‘Gent de sa Pobla, no és res personal’, el cartel, obra de Marc Mallafré Cazorla, muestra un ‘dimoni’ de Muro que sostiene la cabeza de ‘Conguito’, uno de los ‘dimonis’ más representativos del Sant Antoni ‘pobler’.

Según el Ayuntamiento de Muro, el cartel “refleja el espíritu ‘santantonier’ y es una sátira a la rivalidad con sa Pobla sobre cuál es la mejor fiesta”. En el municipio vecino, muchos no se lo han tomado nada bien. De hecho, en las redes sociales abundan los comentarios de ‘poblers’ por lo que consideran una provocación hacia la fiesta propia. “En sa Pobla, celebramos las tradiciones con un gran orgullo, pero siempre desde el respeto hacia el resto, y valorar lo propio no implica menospreciar, como habéis hecho con vuestro cartel hacia nuestro pueblo”, opina una vecina de sa Pobla, que recuerda con cierta sorna que ellos siempre han respetado el día 17, que “realmente es la fiesta de vuestro pueblo”, en referencia a las tradicionales Beneïdes de Muro.

El cartel que ha causado malestar en sa Pobla. / Ajuntament

Otros opinan que el cartel se ha “equivocado” e instan a retirarlo para “no hacer más el ridículo”. Algunos miran la parte positiva y creen que en realidad el cartel de Muro promociona la fiesta de sa Pobla: “Han tenido que emplear a nuestro ‘dimoni’ más querido para que el resto de Mallorca seap que ellos tienen ‘dimonis’”. En Muro, no son pocas las voces que también comparten el malestar de los 'poblers'.

El Ayuntamiento de Muro asegura que el cartel fue seleccionado después de un largo proceso de reflexión por parte del jurado, que deliberó durante “una hora y media”. Al final se decidió hacer una mención honorífica a la obra ‘El festí de Sant Antoni’ de Nena Carbonell por su “calidad artística e interpretación de la fiesta”.

Un total de 36 obras se presentaron al concurso de este año en Muro, lo que según el Ayuntamiento “refleja la vitalidad cultural y creativa que rodea a las fiestas de Sant Antoni”. Este año, la polémica está servida y a buen seguro serán muchas las 'gloses' que harán referencia a la rivalidad entre Muro y sa Pobla.