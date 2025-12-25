Cuando el antibiótico puede esperar: así funcionará la prescripción diferida en los centros de salud de Mallorca

La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca aplicará a partir de 2026 dos nuevas estrategias dentro de su Programa de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA) para reducir la prescripción innecesaria de estos medicamentos en los centros de salud: la prescripción diferida y talleres de concienciación ciudadana. Así lo explica en una entrevista a este diario la médica Aina Soler, especialista en Farmacología Clínica y jefa de la unidad de investigación de dicha gerencia.

La primera iniciativa, la prescripción diferida, se aplicará en todos los centros de salud para determinadas patologías como algunos tipos de sinusitis, otitis e infecciones leves del sistema respiratorio. "El médico prescribe el antibiótico, pero indica al paciente que solo lo tome si los síntomas empeoran al cabo de unos días", dice Soler.

Explica que esta práctica, respaldada por evidencia científica, reduce el consumo de antibióticos sin que el paciente empeore o sufra más complicaciones. La segunda estrategia pasa por organizar talleres en centros de salud dirigidos a la población. "Involucrar a la ciudadanía implica mejor autonomía del paciente", destaca la especialista.

El objetivo es concienciar sobre el uso prudente de los antibióticos, su impacto en las resistencias bacterianas y advertir sobre los riesgos de reutilizar tratamientos de procesos anteriores. El equipo PROA de Atención Primaria de Mallorca comenzó su trabajo en la gerencia en 2022. Según Soler, ya se han observado mejoras, como una elección más adecuada y una duración más correcta del tratamiento en afecciones como faringitis y amigdalitis.

También destaca el incremento de pruebas diagnósticas rápidas, como analizadores de PCR a nivel capilar, que permiten diferenciar rápidamente si una infección es vírica o bacteriana, evitando prescripciones innecesarias. La doctora reconoce que existen "pacientes que son muy demandantes de antibióticos", pero comenta que, cuando se les explica por qué no se recetan tan rápidamente, la decisión suele ser bien aceptada.

Procesos leves

Soler indica, en todo caso, que la prescripción diferida se plantea para procesos leves, en ningún caso para pacientes en estado grave o que presentan múltiples patologías. Soler anuncia que el equipo PROA de Mallorca solicitará este año la certificación avanzada de la Agencia Española del Medicamento, un sello de calidad y reconocimiento a la labor de los equipos que trabajan en la optimización del uso de antimicrobianos.

Los expertos en salud pública coinciden en alertar de que el desarrollo de bacterias resistentes a estos medicamentos amenaza la salud pública. Sólo en Europa, se calcula que las bacterias multirresistentes causan 33.000 muertes al año.

En este contexto, el gabinete técnico de Atención Primaria de Mallorca ya lanzó en diciembre de 2024 un macroensayo clínico con pocos precedentes en la isla. El plan se hace en todos los centros de salud y unidades básicas y consiste en trabajar conjuntamente con los médicos de familia para reducir la prescripción inadecuada de medicamentos como los antibióticos.

El ensayo se dividió en dos partes. Por un lado, se busca disminuir la prescripción de antibióticos a la población en general, de acuerdo a los parámetros que marca el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

Por otro lado, centrándose en el colectivo de pacientes mayores de 65 años, el objetivo consistía en reducir la medicación potencialmente inapropiada de benzodiacepinas; inhibidores de la bomba de protones (conocido como omeprazol) y de antipsicóticos en pacientes diagnosticados de demencia.

"Uso incorrecto"

«Como consecuencia del uso incorrecto, los antibióticos están perdiendo eficacia a un ritmo que era impensable hace tan sólo cinco años. Si seguimos consumiendo antibióticos al ritmo actual, Europa podría sufrir un retroceso a la era anterior a los antibióticos, cuando una infección bacteriana corriente, como una neumonía, podía suponer una sentencia de muerte», puede leerse en el PRAN.