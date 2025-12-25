El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"

La última despedida del alcalde de Manacor (Més per Mallorca), Miquel Oliver, a su amigo y líder del grupo Ramonikos, Christian Völker, tras su fallecimiento, ha provocado cierta polvareda en redes sociales. Este martes, Oliver publicó en su perfil de Facebook una carta abierta de despedida, cuyo cierre levantó críticas: "Te tendrem sempre present. Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda", terminaba el mensaje del manacorí, lo que llevó a algunos a cuestionar la idoneidad del lenguaje utilizado por el máximo representante institucional de la ciudad.

El alcalde se defendió, alegando que se trataba de una expresión habitual de Völker y que tenía derecho a expresar el pésame a su amigo de manera personal.

Las reacciones en redes sociales han sido muy diversas. Algunos usuarios se sintieron ofendidos por la alusión a España y por la expresión sobre los fascistas, mientras que otros reclamaron de manera más cordial que, como alcalde y representante de todos los manacorís, Oliver debería cuidar su lenguaje, señalando que un post de Facebook no es el lugar adecuado para ese tipo de expresiones.

Algunos comentarios fueron más directos y agresivos, espetando al alcalde que "si tanto le estorba España, que se vaya" y calificando el final de su mensaje como "típico de dictador". Otros fueron aún más lejos, acusando a Oliver de utilizar un lenguaje inapropiado y de “desear la muerte a quien piensa diferente”. Un mensaje traducido del catalán decía: "No es más que un animal con hambre de dinero y poder. Lo que ha dicho es motivo de denuncia colectiva, sea cual sea el color que nos represente, porque usted no es digno de representar."

Algunos usuarios argumentaron que desear la muerte de los fascistas equivale a proclamar que desea la extinción de parte de la población. Por otra parte, también hubo quienes apoyaron al alcalde y le agradecieron el mensaje, aunque algunos señalaron que no debería politizar el mensaje ni repetir palabras de un hombre que no necesitaba a nadie para expresar lo que pensaba.

Christian Völker Llull (Manacor, 1962) líder del grupo Ramonikos, piloto de aviones y músico de la primera ola del punk en Mallorca, falleció este martes 23 de diciembre a los 63 años. Miembro del primer grupo de este estilo formado en Manacor, Pillastres, Völker fue una pieza clave dentro de la evolución musical en catalán de finales de los 70 y primeros 80, donde logró la fama y reconocimiento del gremio gracias a MAC, banda con la que grabó la mítica canción 'En dissabte'.

Hombre siempre activo y combativo, durante su adolescencia y juventud pasó largas estancias en Londres, donde llegó a conocer a los Clash, banda fundamental en el devenir de su sonido y forma de ser. A partir de ahí fue acumulando una amplia colección de vinilos. Discos que posteriormente pincharía en el pub Aiguarràs de Portocristo, del que fue responsable durante unos años.