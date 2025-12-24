Vecinos de Sóller alertan del riesgo por la acumulación de cañas trituradas en el torrente de Fornalutx

Los residentes de la zona del camí del Murterar de Sóller han advertido del peligro que supone la acumulación de cañas trituradas en el interior del torrente de Fornalutx. Temen que los restos sean arrastrados hasta el mar y acaben depositados en la playa.

Según han denunciado, durante los trabajos de limpieza mecánica del cauce del torrente, el material vegetal talado se dejó amontonado dentro del propio torrente. Con las últimas lluvias, el agua ya ha empezado a desplazar parte de estos restos, lo que hace prever que, tarde o temprano, la totalidad de la biomasa acabe contaminando la bahía y el litoral.

En la playa

No es la primera vez que los restos de cañas que se han cortado en el interior de los torrentes del valle acaban sobre las playas del Port de Sóller, con los consiguientes estragos que ello implica después.