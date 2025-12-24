MEDIO AMBIENTE
Vecinos de Sóller alertan del riesgo por la acumulación de cañas trituradas en el torrente de Fornalutx
Los vecinos temen que los restos vegetales sean arrastrados hasta el mar y acaben depositados en la playa
Los residentes de la zona del camí del Murterar de Sóller han advertido del peligro que supone la acumulación de cañas trituradas en el interior del torrente de Fornalutx. Temen que los restos sean arrastrados hasta el mar y acaben depositados en la playa.
Según han denunciado, durante los trabajos de limpieza mecánica del cauce del torrente, el material vegetal talado se dejó amontonado dentro del propio torrente. Con las últimas lluvias, el agua ya ha empezado a desplazar parte de estos restos, lo que hace prever que, tarde o temprano, la totalidad de la biomasa acabe contaminando la bahía y el litoral.
En la playa
No es la primera vez que los restos de cañas que se han cortado en el interior de los torrentes del valle acaban sobre las playas del Port de Sóller, con los consiguientes estragos que ello implica después.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"
- Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
- Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
- Denuncian la 'legalización exprés' del chalé de la regidora de Urbanismo de Llucmajor
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»
- El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento
- Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza