Santanyí aprueba los presupuestos más altos de su historia: 31 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado inicialmente el presupuesto general para 2026, que asciende a 31.000.000 de euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en el municipio. Las cuentas, respaldadas en un pleno extraordinario celebrado el martes, superan los 29,7 millones del ejercicio anterior y se han elaborado sin incrementar la carga impositiva a la ciudadanía. Uno de los principales capítulos que aumenta es el de personal, impulsado por la subida salarial de los empleados públicos y la actualización de la plantilla con el objetivo de reforzar áreas estratégicas. Según el consistorio, la prioridad es mejorar la atención directa a los vecinos y consolidar servicios esenciales como Servicios Sociales.

También crece el gasto corriente, con un incremento de 1,6 millones de euros debido a la actualización de precios de los servicios contratados. Entre los factores que explican esta subida destaca la puesta en marcha de la recogida selectiva puerta a puerta, que conlleva una mayor inversión en Medio Ambiente y en programas de educación ambiental. El presupuesto garantiza, además, la financiación de equipamientos y prestaciones básicas como el Centro de Día de Cala d’Or y las escuelas infantiles municipales, a las que se destinan 425.000 euros.

En el apartado de inversiones, el Ayuntamiento ha optado por priorizar el mantenimiento de edificios públicos y servicios ya existentes, en lugar de grandes proyectos de obra nueva. En este bloque figura una partida específica de 200.000 euros para renovar la flota de la brigada municipal. Las cuentas de 2026 incluyen asimismo un refuerzo del apoyo al tejido social. Las ayudas a la práctica deportiva aumentan en 22.000 euros, hasta alcanzar los 117.700 euros, mientras que las becas y ayudas al estudio se incrementan en 4.400 euros respecto al ejercicio anterior.

Mejoras

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha defendido que se trata de un presupuesto “histórico no solo por la cifra”, sino porque permitirá “mejorar los servicios y el mantenimiento del municipio sin tocar el bolsillo de los santanyiners”, subrayando el refuerzo de la atención social y el funcionamiento de servicios como el puerta a puerta o las escuelas infantiles. Por su parte, la concejala de Hacienda, Maria Monserrat, ha destacado la “solidez financiera” del consistorio y ha calificado las cuentas de “equilibradas y responsables”, afirmando que, pese al aumento de precios y del coste de los servicios, se ha logrado mantener la presión fiscal.

Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública en el BOIB durante 15 días antes de su aprobación definitiva.