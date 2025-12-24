Muere Christian Völker Llull, una pieza clave del rock en Manacor

Christian Völker Llull (Manacor, 1962) líder del grupo Ramonikos, piloto de aviones y músico de la primera ola del punk en Mallorca, ha fallecido este martes 23 de diciembre a los 63 años. Miembro del primer grupo de este estilo formado en Manacor, Pillastres, Völker fue una pieza clave dentro de la evolución musical en catalán de finales de los 70 y primeros 80, donde logró la fama y reconocimiento del gremio gracias a MAC, banda con la que grabó la mítica canción 'En dissabte'.

Hombre siempre activo y combativo, durante su adolescencia y juventud pasó largas estancias en Londres, donde llegó a conocer a los Clash, banda fundamental en el devenir de su sonido y forma de ser. A partir de ahí fue acumulando una amplia colección de vinilos. Discos que posteriormente pincharía en el pub Aiguarràs de Portocristo, del que fue responsable durante unos años.

Portada del sencillo 'En dissabte' de los 'manacorins' MAC, una banda de culto que sigue sonando en los bares de Manacor. / DM

Formado como piloto de aviones en Estados Unidos, durante su trayectoria profesional no solo transportó pasajeros, sino que acumuló una amplia formación que le llevó, por ejemplo, a apagar incendios en California, pilotar aviones-ambulancia o conducir jets privados.

Hace unos años que cambió los mandos de la cabina por el pilotaje de drones desde el suelo… pero con la mirada siempre en el cielo. Hace solo unas semanas inauguró una exposición de fotos aéreas en la cafetería de la planta baja de s'Agrícola.