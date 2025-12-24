Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Més denuncia que la oferta de plazas de SFM solo incluye un maquinista: "No mejorará el servicio"

El diputado Ferran Rosa asegura que la empresa ferroviaria podría contratar a cinco conductores con los 226.268 euros invertidos en horas extras

Un convoy de SFM en las instalaciones de la empresa ferroviaria.

Un convoy de SFM en las instalaciones de la empresa ferroviaria. / DM

Redacción Part Forana

Inca

Més per Mallorca denuncia este miércoles que la oferta pública de empleo de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de cara al próximo año "impedirá mejorar el servicio" porque solo una de las catorce plazas que se ofertan es de maquinista, mientras que se incluyen cinco plazas de jefes de servicio.

En este sentido, el diputado ecosoberanista Ferran Rosa lamenta que "en tres años se han abierto 26 plazas y solo dos de estas han sido para maquinistas a pesar de que hay un déficit estructural". Esta circunstancia implicará que "será imposible mejorar el servicio: ni trenes hasta la medianoche, ni trenes nocturnos, ni más frecuencias ni semidirectos desde sa Pobla y Manacor", asegura el representante de Més.

Rosa detalla que "a día de hoy SFM tiene ocho plazas de maquinistas vacantes y que necesita contratar a 25 y, sin embargo, el Govern lleva tres años ignorando esta necesidad". En este sentido, "el Govern carga los refuerzos y el buen servicio sobre el descanso y la falta de días festivos de los trabajadores y en base a miles de horas extras".

⁠Hasta mediados de noviembre, añade el diputado, “los maquinistas de SFM acumulaban 6.373 horas extras con un sobrecoste de 226.268 euros” A falta de incorporar los datos del refuerzo de diciembre, el diputado añade que "el sobrecoste en horas extras permitiría contratar a otros cinco maquinistas, mejorar los servicios y garantizar el descanso de los trabajadores".

Més explica que esta es la segunda oferta pública de empleo que lanza SFM en esta legislatura y, en ambos casos, "la oferta de maquinistas ha sido prácticamente nula". "Sin más maquinistas no hay más trenes: 2026 volverá a ser un año completamente perdido en cuanto a la mejora de los servicios de tren", ha constatado Rosa.

