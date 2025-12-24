El Consell de Mallorca entrega 53 vehículos de emergencias a los ayuntamientos de la Part Forana

El Consell de Mallorca ha entregado este martes 53 vehículos polivalentes para actuaciones de emergencia a los ayuntamientos de la Part Forana. La cesión se incluye en un convenio de colaboración en materia de prevención y de extinción de incendios, de salvamento y de protección civil entre la institución insular y los consistorios, que tiene un presupuesto de 1.817.473 euros. El Consell ha cedido un vehículo de emergencias a cada municipio de la Part Forana, en un acto celebrado en el Polideportivo Municipal de Son Moix, en Palma. Los vehículos están destinados a actuaciones contra incendios e intervenciones de protección civil o de emergencias dentro del término municipal. La mayor parte son eléctricos o híbridos, más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

El alcalde de Calvià recibe las llaves del vehículo de la mano del presidente del Consell. / CIM

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha asegurado que "este convenio está pensado para mejorar la coordinación, la rapidez y la eficacia ante cualquier emergencia". "Cuando cada minuto cuenta, los recursos tienen que estar cerca", ha subrayado sobre este acuerdo que refuerza la coordinación operativa entre ayuntamientos, Bomberos de Mallorca, policías locales y voluntarios de protección civil, "con intercambio de información y de apoyo logístico real cuando hay un siniestro". El convenio permite revisar y mejorar los instrumentos de prevención de incendios y emergencias en el ámbito municipal, como los planes de emergencia municipal, los planes de autoprotección de los edificios municipales y otros documentos de intervención.

Prevención

Por otra parte, posibilita la promoción y mejora de los instrumentos y espacios de coordinación operativa entre ambas partes en materia de prevención, de extinción de incendios, de salvamento y de protección civil, así como el refuerzo de los mecanismos y sistemas de intercambio de información interadministrativa, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de las actuaciones. También se establecen mecanismos de colaboración logística que permitan dar apoyo a los Bomberos de Mallorca en caso de siniestros, como por ejemplo el transporte de personas y profesionales miembros de las respectivas entidades vinculados a la gestión o supervisión del incidente, o el transporte de bombas de agua y diferentes herramientas necesarias para las intervenciones.

El Consell organizará acciones formativas con el personal de los Bomberos de Mallorca, para mejorar la coordinación en las tareas de intervención conjunta entre bomberos, policías locales, voluntarios de protección civil y personal de otros cuerpos de seguridad.