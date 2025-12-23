SFM convoca una oferta de 14 plazas de turno libre y 2 de promoción interna

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha aprobado una nueva oferta de empleo público que prevé la incorporación de 14 personas en plazas de turno libre y dos de promoción interna en la empresa pública ferroviaria para reforzar la plantilla. La oferta se publica este martes en el BOIB, ha anunciado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio. Las 14 plazas de turno libre son de personal laboral y una está reservada a personas con discapacidad. Corresponden a distintos perfiles profesionales, tanto del ámbito operativo como técnico y de gestión, esenciales para el funcionamiento diario del servicio ferroviario.

Son una plaza de maquinista principal; tres de factor de estación; dos de auxiliar de operaciones; tres plazas de interventor principal, integradas en la Unidad de Supervisión e Intervención, y cinco plazas de perfil técnico y de mando, relacionadas con informática, material rodante, talleres, inversiones y supervisión de los servicios técnicos. Además, la oferta de empleo incluye dos plazas de promoción interna, dirigidas al personal que ya forma parte del equipo de SFM, para los puestos de inspector de operaciones y de responsable de formación, habilitación y homologación.

Oferta

La oferta ha sido negociada con el comité de empresa y ha contado con los informes favorables de las direcciones generales de Función Pública y de Presupuestos y Financiación, así como con el informe de evaluación de impacto de género del IB-Dona, y se aprobó en el consejo de administración del pasado 18 de diciembre.

Con esta nueva convocatoria, que se desarrollará en un plazo máximo de tres años, SFM refuerza una plantilla a la que esta legislatura se han incorporado 33 nuevos empleados fijos, a los que se sumarán las 16 plazas de la nueva convocatoria.

El plan de refuerzo presentado el pasado octubre contempla aumentar progresivamente la plantilla de SFM hasta un 50 %, con el fin de continuar con la ampliación de horarios y frecuencias del servicio actual y hacer frente a los proyectos de ampliación de la red ferroviaria y a la incorporación de servicios nocturnos.

El aumento de plantilla es necesario también para dar respuesta a la carencia histórica de personal en SFM, cuya plantilla se redujo en un 13 % entre 2015 y 2023.