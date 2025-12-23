Ya se pueden presentar las ofertas para los primeros contratos del tren a Llucmajor

El Govern ha abierto el plazo para que las empresas interesadas en el proyecto del tren de Palma a Llucmajor puedan presentar ofertas para los primeros contratos de esta futura línea ferroviaria. La licitación parte de un presupuesto de cerca de 6 millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones 'Illes en transformació' impulsado por el gobierno autonómico, como ha recordado el ejecutivo en una nota. En estos primeros contratos, Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) licita los servicios de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos básico y constructivo de la futura línea y la coordinación general de los contratos.

El periodo para la presentación de ofertas finaliza el 11 de febrero de 2026. La licitación de las asistencias técnicas se ha lanzado en dos lotes con un presupuesto base de 5,9 millones de euros. En el lote con un mayor presupuesto, por 4,1 millones, se licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y los proyectos constructivos de la obra en dos tramos, del Conservatorio a s'Arenal y de s'Arenal a Llucmajor. En otro lote, por 1,8 millones, se licita la coordinación general de todos los proyectos y actuaciones necesarias para la materialización de las inversiones.

Hoja de ruta

Con el inicio de la licitación de estos primeros contratos y la tramitación medioambiental, el Govern mantiene la hoja de ruta marcada y las previsiones iniciales para este año. Esta tramitación incluye únicamente el tramo de Palma a Llucmajor.

Como ha recordado el ejecutivo, la futura línea de tren conectará Palma con Llucmajor y el aeropuerto, en un recorrido por diferentes barrios de Palma, núcleos de población residente y puntos estratégicos como el Hospital Universitario Son Llàtzer, s'Arenal o el futuro recinto ferial de Palma.