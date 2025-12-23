Manacor instalará una nueva estatua de Rafel Nadal en una rotonda cercana a su Academia
El Ayuntamiento apunta que la estatua del icono del tenis español se colocaría en la primera de las dos rotondas que el Consell construirá en la carretera que va a Cales de Mallorca
El extenista manacorí Rafael Nadal tendrá una estatua para reconocer sus méritos deportivos. Y de momento no estará en el centro de Manacor, como preveía hasta ahora el Ayuntamiento. Al final, la escultura dedicada al ganador de 22 Grand Slams se instalará en una rotonda. Desde el propio consistorio se apunta que la estatua del icono del tenis español se colocaría en la primera de las dos rotondas que el Consell de Mallorca construirá en la carretera que va a Cales de Mallorca. En concreto, en la que se hará justo delante de la Academia Nadal. Cabe recordar que la segunda rotonda estará tan solo 100 metros más adelante, al lado del museo de Historia.
Rotonda
Hace años, la revista Manacor Comarcal ya propuso que una gran figura de Nadal se colocara en la rotonda de entrada a la capital del Llevant desde Palma, junto al polígono industrial. Una iniciativa que finalmente no llegó a prosperar. Ahora parece que finalmente la estatua dedicada al mito de la tierra batida estará en una rotonda cercana a su Academia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"
- Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
- Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»
- El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento
- Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza
- Calvià prepara una oleada de reformas hoteleras y nuevas marcas para 2026: del Mandarin Punta Negra al Golf Santa Ponça