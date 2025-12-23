Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaNuevas Licencias VTCReorganización FuncionariosFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Manacor instalará una nueva estatua de Rafel Nadal en una rotonda cercana a su Academia

El Ayuntamiento apunta que la estatua del icono del tenis español se colocaría en la primera de las dos rotondas que el Consell construirá en la carretera que va a Cales de Mallorca

Vista de la Academia de Rafa Nadal.

Vista de la Academia de Rafa Nadal. / Sebastià Sansó

Sebastià Sansó

Sebastià Sansó

Manacor
El extenista manacorí Rafael Nadal tendrá una estatua para reconocer sus méritos deportivos. Y de momento no estará en el centro de Manacor, como preveía hasta ahora el Ayuntamiento. Al final, la escultura dedicada al ganador de 22 Grand Slams se instalará en una rotonda. Desde el propio consistorio se apunta que la estatua del icono del tenis español se colocaría en la primera de las dos rotondas que el Consell de Mallorca construirá en la carretera que va a Cales de Mallorca. En concreto, en la que se hará justo delante de la Academia Nadal. Cabe recordar que la segunda rotonda estará tan solo 100 metros más adelante, al lado del museo de Historia.

Rotonda

Hace años, la revista Manacor Comarcal ya propuso que una gran figura de Nadal se colocara en la rotonda de entrada a la capital del Llevant desde Palma, junto al polígono industrial. Una iniciativa que finalmente no llegó a prosperar. Ahora parece que finalmente la estatua dedicada al mito de la tierra batida estará en una rotonda cercana a su Academia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
  2. El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"
  3. Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
  4. Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
  5. Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»
  6. El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento
  7. Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza
  8. Calvià prepara una oleada de reformas hoteleras y nuevas marcas para 2026: del Mandarin Punta Negra al Golf Santa Ponça

Manacor instalará una nueva estatua de Rafel Nadal en una rotonda cercana a su Academia

Manacor instalará una nueva estatua de Rafel Nadal en una rotonda cercana a su Academia

Regenerarse en tiempos difíciles

Regenerarse en tiempos difíciles

Ya se pueden presentar las ofertas para los primeros contratos del tren a Llucmajor

Cuando la fantasía despierta en Navidad: Manacor estrena El Drac Màgic

Cuando la fantasía despierta en Navidad: Manacor estrena El Drac Màgic

Inca adelantará sus dos próximos mercados de los jueves para que no coincidan con Navidad y Año Nuevo

Inca adelantará sus dos próximos mercados de los jueves para que no coincidan con Navidad y Año Nuevo

Andratx habilita una ruta segura hacia el colegio Es Vinyet

Andratx habilita una ruta segura hacia el colegio Es Vinyet

El PSOE de Santa Margalida alega contra los presupuestos por "falta de inversión real"

El PSOE de Santa Margalida alega contra los presupuestos por "falta de inversión real"

Més reclama que las unidades de tren "abandonadas" en Son Tous refuercen la línea Inca-sa Pobla

Més reclama que las unidades de tren "abandonadas" en Son Tous refuercen la línea Inca-sa Pobla
Tracking Pixel Contents