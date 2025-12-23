Inca pretende fomentar el deporte al aire libre con la reforma de la Plaça Pobladors

El Ayuntamiento de Inca ha iniciado las obras de reforma de la Plaça Pobladors, situada en la barriada de Fernández Cela, un proyecto que "da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y se adapta a las necesidades actuales del barrio", apunta el Consistorio. El objetivo es renovar y mejorar el espacio público, al tiempo que se incrementa la zona destinada a la práctica deportiva al aire libre.

Las obras prevén la ampliación del skatepark con la incorporación de nuevos elementos y la instalación de un circuito de parkour con módulos prefabricados, diseñados para superar obstáculos corriendo, botando y trepando. Asimismo, se ampliará el parque infantil con la incorporación de un nuevo juego inclusivo para garantizar la diversidad y la accesibilidad.

En cuanto a la movilidad interior, se crearán nuevos accesos accesibles y recorridos adaptados a lo largo del parque, reformando los pavimentos existentes. También se instalará nuevo mobiliario urbano y se incrementará la vegetación con la plantación de árboles en las zonas ajardinadas.

Las obras de reforma ya se han iniciado en la Plaça Poblador de Inca. / Ajuntament

La actuación incluye además la renovación y ampliación de la iluminación con la instalación de nuevas luminarias, especialmente en el itinerario adaptado, así como la colocación de un cierre perimetral con una reja metálica de dos metros de altura. Esta última intervención responde a una petición expresa de los vecinos, que hace unos años registraron formalmente esta demanda en el Ayuntamiento.

“Con esta reforma incrementamos las opciones de practicar ejercicio físico en un parque urbano polivalente, accesible y seguro. Es una actuación que transformará positivamente un espacio muy utilizado por el barrio y por toda la ciudad», explica el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Andreu Caballero, destaca que "se han tenido en cuenta las peticiones de los vecinos y de los colectivos juveniles, especialmente en relación al cierre perimetral y la creación del circuito de parkour, que era una demanda muy presente entre los jóvenes".

La reforma de la Plaça Pobladors cuenta con una subvención de 360.000 euros del Consell de Mallorca, en el marco de la convocatoria de subvenciones plurianuales 2024-2025 para actuaciones de inversión de competencia municipal. El coste total del proyecto es de 465.000 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 105.000 euros. Las obras ya están en marcha y está previsto que finalicen en los próximos meses.