El Govern incorpora nuevas variedades locales de uva a la IGP Mallorca y adapta la DO Pla i Llevant al cambio climático

El Govern ha aprobado la incorporación de nuevas variedades locales de uva a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mallorca y ha modificado la normativa de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pla i Llevant con el objetivo de adaptar el sector vitivinícola a los efectos del cambio climático y avanzar en la simplificación administrativa.

En el caso de la DO Pla i Llevant, la modificación reduce el valor mínimo de acidez total de los vinos tranquilos y espumosos hasta los 3,5 gramos por litro de ácido tartárico. La medida responde al aumento sostenido de las temperaturas durante el período de maduración de la uva, que en las últimas tres décadas ha provocado una disminución natural de la acidez de los mostos, según un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha señalado que esta adaptación permitirá reducir la necesidad de correcciones artificiales de acidez, que pueden generar problemas de estabilidad y alteraciones organolépticas, sin afectar negativamente a la calidad del vino. Asimismo, ha destacado que la modificación alinea la normativa con la de otras figuras de calidad de territorios con condiciones climáticas similares, como Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Variedad 'Escursac'. / CAIB

Por otra parte, la nueva Orden introduce una medida de simplificación administrativa que elimina la obligación de renovar anualmente las autorizaciones para indicar la añada y la variedad en los vinos que no están amparados por una DOP ni por una IGP. Según Llabrés, la experiencia de más de quince años de gestión ha demostrado que este trámite no es necesario y que la Administración dispone de mecanismos suficientes para controlar el uso correcto del etiquetado.

Variedades

En cuanto a la IGP Vi de la Terra Mallorca, el nuevo pliego de condiciones autoriza la incorporación de las variedades locales escursac, giró negre y esperó de gall como aptas para la vinificación. Se trata de uvas con presencia documentada en la isla desde el siglo XIX y con un fuerte arraigo territorial, que han sido objeto de un proceso de recuperación en las últimas décadas. Los vinos elaborados con estas variedades han mostrado una elevada calidad y han recibido el reconocimiento de la prensa especializada y de guías de prestigio. Además, aportan perfiles aromáticos diferenciados, especialmente notas de frutos rojos, y permiten elaborar vinos con una graduación alcohólica más moderada, en línea con las tendencias actuales del mercado. En el caso de la escursac, también se ha constatado una elevada eficiencia hídrica, un aspecto especialmente relevante en el contexto climático actual.

La modificación del pliego de condiciones de la IGP Mallorca también actualiza la descripción del color de los vinos tintos para reflejar mejor la realidad del sector. En 2024, más del 50 % de las partidas calificadas incorporaron mayoritariamente uva autóctona, lo que se traduce en vinos con una capa de color más variable sin que ello afecte a su calidad ni a su prestigio. Con estas medidas, el Govern reafirma su compromiso con un sector vitivinícola más adaptado al cambio climático, arraigado al territorio, competitivo y con una menor carga administrativa, reforzando al mismo tiempo la identidad y la calidad de los vinos de Baleares.