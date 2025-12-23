El GOB alerta de graves riesgos ambientales y para el agua potable en el proyecto del paseo del Torrent Major de Sóller

El grupo ecologista GOB ha presentado alegaciones al proyecto de adecuación del paseo y zona verde entre la plaza de España y el Torrent Major de Sóller, actualmente en fase de información pública. La entidad ecologista advierte de los importantes impactos ambientales, hidrológicos y de seguridad que puede generar esta actuación, especialmente por situarse dentro del Dominio Público Hidráulico y en las inmediaciones de una captación de agua destinada al abastecimiento urbano.

Las alegaciones incorporan un informe técnico elaborado por el Grup de Recerca i Estudis Sollerics (GRES), que analiza en detalle las consecuencias del proyecto. La actuación prevista contempla la creación de una vía peatonal de uso principalmente recreativo y turístico que discurre íntegramente por la zona de servidumbre del torrente, e incluye el refuerzo de una pasarela en voladizo, pavimentación, instalación de iluminación y servicios, así como el uso público de un espacio de ribera del torrente que el grupo ecologista considera “especialmente sensible”.

Uno de los puntos que más preocupa al GOB es la proximidad inmediata del trazado proyectado a una captación de agua para consumo humano, considerada estratégica para el suministro de Sóller. Según el informe, el incremento de la presión humana, junto con la pavimentación y la instalación de elementos fijos, puede aumentar de forma significativa el riesgo de contaminación del torrente, ya sea por escorrentías, sedimentos, residuos o posibles vertidos accidentales. Este riesgo resulta “especialmente grave” al tratarse de una zona que actúa como protección natural de la calidad del agua potable, afirma el GOB.

Elevado valor ecológico

El documento técnico también subraya el elevado valor ecológico del Torrent Major. Aunque el tramo afectado presenta un buen estado ecológico según el Plan Hidrológico vigente, se trata de un sistema frágil que alberga especies endémicas de altísimo valor biológico. Entre ellas destacan invertebrados acuáticos como Jaera nordmanni balearica y Echinogammarus eisentrauti, especies únicas y extremadamente vulnerables, localizadas únicamente en este sector del torrent.

La conversión del espacio en un itinerario recreativo intensivo supondría, a juicio del GOB, un fuerte aumento del impacto humano sobre uno de los pocos ecosistemas de aguas corrientes bien conservados de la vall de Sóller.

Otro de los argumentos centrales de las alegaciones hace referencia a la peligrosidad hidrológica. El proyecto se ubica en una zona afectada por riesgo de inundación con periodos de retorno de 10, 100 e incluso 500 años, además de encontrarse dentro de una Zona de Flujo Preferente. El informe alerta de que, incluso con calados bajos, las velocidades del agua pueden superar los umbrales de seguridad para peatones, especialmente para menores. La presencia de elementos fijos podría alterar la dinámica hidráulica del torrente, reducir su capacidad de desagüe y aumentar el riesgo durante episodios de lluvias relativamente frecuentes.

El GOB critica asimismo la ausencia total de un estudio de alternativas. Según esta entidad, el proyecto no justifica por qué el itinerario debe discurrir necesariamente por el Dominio Público Hidráulico ni evalúa opciones fuera del torrente o alejadas de la captación de agua, pese a reconocer la fragilidad ambiental y los condicionantes hidrológicos del entorno.

Para la entidad, esta carencia contradice los principios básicos de la planificación ambiental y el criterio de mínima intervención en cursos fluviales.

Ante esta situación, el GOB solicita la paralización del proyecto hasta contar con una evaluación ambiental y hidrológica “rigurosa y completa”, el estudio de trazados alternativos fuera del dominio hidráulico, la preservación de los valores ecológicos del Torrent Major y la declaración de este tramo como Zona de Protección Especial. También reclama un replanteamiento de los usos previstos, priorizando alternativas compatibles con la conservación frente a un uso recreativo y turístico intensivo.

La entidad ecologista considera que el proyecto, tal como está planteado, “pone en riesgo un espacio clave para el patrimonio natural, los recursos hídricos y la seguridad de Sóller”, y reclama una planificación más responsable basada en criterios científicos y de precaución.