Cuando la fantasía despierta en Navidad: Manacor estrena El Drac Màgic

El Auditori de Manacor volverá a llenarse de música, fantasía y emoción estas Navidades a partir de este martes 23 de diciembre con el estreno de El Drac Màgic, un nuevo musical familiar. Tras ocho años adaptando grandes títulos del universo Disney, el equipo creativo da un paso valiente y apuesta esta vez por una historia completamente original, creada desde cero. Al frente del proyecto se encuentran Joan Miquel Artigues y Joan Toni Sunyer, dos nombres ya habituales en las producciones navideñas del auditori. Para ambos, El Drac Màgic supone un punto de inflexión: “Queríamos crear algo más propio, más casero, que nos permitiera contar nuevas historias y explorar otros argumentos”, explican. El objetivo es claro: mantener viva la fórmula del musical familiar, pero dotarla de una identidad propia que pueda tener continuidad en el tiempo.

La obra nace con una vocación claramente emocional. Pensada para el público infantil, pero también para los adultos que los acompañan, El Drac Màgic aborda temas universales como el miedo, la imaginación y el valor de mostrarse sensible. En un contexto marcado por la hiperconectividad y la inmediatez, el musical reivindica el juego, el sueño y la fantasía como herramientas esenciales para el desarrollo emocional y la autoestima de los más jóvenes.

Montaje

El proceso de creación no ha sido sencillo. El montaje se ha desarrollado en apenas tres meses, un plazo muy ajustado para una producción de estas características. “Hacer un musical en tres meses es un reto complicadísimo”, reconocen. Para hacerlo posible, la organización y la estructura del espectáculo han sido claves. Se trata de un musical episódico y fragmentado, una elección que ha facilitado el trabajo, aunque el gran desafío ha estado, sin duda, en la parte musical.

Joan Miquel Artigues y Joan Toni Sunyer. / Sebastià Sansó

Las composiciones, un total de ocho piezas originales, llevan la firma de Sebastià Gris, arropado por un amplio equipo artístico que ha trabajado intensamente con los intérpretes para alcanzar el mejor resultado posible. Nombres como Mar Grimalt, Toni Llull, Jorra Santiago, Carles Medina o Guillem Sansó —que también participa como actor— forman parte de este engranaje creativo.

Uno de los pilares del proyecto es el talento local. El elenco está formado por actores, músicos y bailarines vinculados al Conservatori de Música y Dansa de Manacor, que han demostrado su nivel en una fase preliminar. Por primera vez, el equipo decidió realizar un casting abierto, una experiencia tan enriquecedora como difícil a la hora de escoger. Finalmente, Berta Costa y Joan Mascaró se alternarán en el papel de Jackie, mientras que Joan Manel Vadell dará vida al dragón.

En el apartado visual, El Drac Màgic apuesta por una estética más contenida y minimalista que en producciones anteriores. La escenografía jugará con superficies móviles, proyecciones audiovisuales y cambios cromáticos que evolucionan del blanco y negro al color, creando distintos ambientes a lo largo de la obra. El vestuario, diseñado por Sofia Binimelis, utiliza tejidos reciclados en colaboración con la Fundación Deixalles, combinando un homenaje a los arquetipos clásicos de los cuentos con una mirada contemporánea y sostenible. La figura del dragón, pieza central del espectáculo, ha sido creada por Pere Pascual, fusionando elementos físicos y recursos audiovisuales para transmitir tanto la fuerza como la fragilidad de la fantasía.

Una vida más larga

Más allá de las funciones navideñas, el equipo no descarta que El Drac Màgic tenga una vida más larga. “Sería una lástima que una pieza inédita, con esta música y esta escenografía, solo durara siete días”, afirman. La intención es encontrar la fórmula para que el musical pueda representarse en otras fechas y, quizá, acabar convirtiéndose en una nueva tradición cultural en Manacor.

El buen entendimiento entre los responsables del proyecto ha sido otro de los factores clave. Joan Miquel Artigues y Joan Toni Sunyer ya habían trabajado juntos en iniciativas anteriores, como el homenaje a Antònia Font, y destacan también la labor de Maria Magdalena Vives como la tercera pieza fundamental de la organización. Un trabajo colectivo que vuelve a demostrar que, con talento local y mucha implicación, la magia sobre el escenario es posible.