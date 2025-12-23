Denuncian la "legalización exprés" del chalé de la regidora de Urbanismo de Llucmajor

El grupo municipal de Més per Llucmajor ha exigido este martes tanto en el pleno municipal como a través de una nota de prensa la dimisión de la regidora de Urbanismo del Ayuntamiento, María Inmaculada Pérez, del PP, después de haber constatado la “legalización exprés” de una vivienda unifamiliar que la regidora tiene en el suelo rústico del municipio. Una acusación que, por contra, el equipo de gobierno formado por PP, Vox y ASI ha rechazado asegurando que el expediente de legalización se ha cerrado de forma legal sin la existencia de un trato de favor a la responsable del área municipal de Urbanismo.

La formación ecosoberanista ha explicado que, después de abrir un proceso de “investigación” a partir de los últimos decretos de alcaldía, ha descubierto un “presunto caso de trato de favor o abuso de poder en la tramitación urbanística de una vivienda propiedad de la regidora”.

Por este motivo, ha anunciado que en el pleno de este martes por la mañana votaría a favor de la petición de dimisión tanto de la alcaldesa Xisca Lascolas como de la regidora Inmaculada Pérez a raíz de esta cuestión, ya que el PSOE ha presentado una moción en la que exigía la renuncia de ambas representantes del PP por el incidente del último pleno, cuando los micros abiertos permitieron escuchar algunos comentarios ofensivos de la alcaldesa y la regidora contra un grupo de vecinos y vecinas que habían acudido al pleno y a quienes Pérez envió “a tomar por culo”, una frase por la que después tuvo que pedir disculpas.

Tanto esta moción del PSOE como otra presentada por Més para denunciar el presunto trato de favor y proponer la reprobación de la regidora de Urbanismo han sido tumbadas por el equipo de gobierno. En relación a esta denuncia de Més, Pérez ha asegurado en sesión plenaria que el expediente ha seguido el curso correspondiente y que no hay ninguna irregularidad, aunque los grupos de la oposición, principalmente PSOE y Més, le han instado a “demostrarlo” aportando el expediente.

Més asegura tener indicios de que la regidora de Urbanismo “habría aprovechado su cargo para acelerar la legalización de una construcción de su propiedad”. Según la documentación analizada por los ecosoberanistas, el expediente de infracción urbanística contra Pérez se abrió en el año 2017. Posteriormente, a partir de 2021 “el expediente presentaba deficiencias” y, a pesar de ello, “no se presenta documentación para resolverlas hasta que la propietaria es nombrada responsable de Urbanismo”.

Inmaculada Pérez,regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Llucmajor por el PP. / Ajuntament

Este mismo año 2025, ya con Pérez al frente del área de Urbanismo del ayuntamiento ‘llucmajorer’, “la tramitación ha sido objeto de una aceleración inédita”, según Més. Así, entre el 14 de octubre y el 21 de noviembre de este año, “se sucedieron informes favorables, resoluciones de alcaldía y aprobaciones de documentación adicional a un ritmo vertiginoso”.

En este sentido, el portavoz de Més, Oriol Gómez, añade que “el expediente estaba bloqueado por deficiencias en el año 2023, pero ahora, mágicamente, se ha resuelto en un mes”. Y se pregunta: “¿A qué vecino de Llucmajor se le tramita un expediente con esta celeridad? Como mínimo, estamos ante un uso partidista de la institución”.

Gómez explica que la formación detectó este presunto trato de favor el pasado viernes, y a raíz de ello abrió un proceso de investigación. A su entender, el proceso presenta “una sombra de duda” y no por una presunta ilegalidad, sino por la velocidad a la hora de resolver el expediente.

Por otra parte, Més denuncia también que tanto la alcaldesa como la regidora “han aprovechado” la nueva Ley 7/2024 de simplificación administrativa “para evitar el control externo del Consell de Mallorca sobre la cédula de habitabilidad”. El portavoz Oriol Gómez explica que la licencia final de primera ocupación fue firmada por la alcaldesa Xisca Lascolas el pasado 15 de diciembre, hace solamente una semana, “cerrando así el círculo de la legalización sin que ningún otro organismo supramunicipal haya podido revisar el expediente”, concluye.

El gobierno local niega trato de favor

Fuentes del equipo de gobierno del Consistorio ‘llucmajorer’ han negado este martes que se haya producido algún tipo de trato de favor a la regidora de Urbanismo y han asegurado que actualmente no hay lista de espera para la obtención de licencias de final de obra, por lo que el expediente de la representante del PP no habría pasado delante de ningún otro.

El Ayuntamiento ha confirmado que el expediente se abrió en el año 2017 y que en 2021 se otorgó el final de obra, cuando Inmaculada Pérez todavía no era regidora. No obstante, el pasado mes de octubre, el área de Urbanismo reclamó a la propietaria la presentación de un visado que “no se había solicitado con anterioridad” y, una vez presentada esta documentación, se cerró el expediente sin más consecuencias.

Las fuentes consultadas han añadido que tras la incorporación de nuevo personal en el área de Urbanismo los expedientes se formalizan con más agilidad, hasta el punto de que actualmente “no hay lista de espera para la obtención de finales de obra, nadie espera más de un mes en tenerlo”. “No ha habido ningún trato de favor”, sostienen. También aseguran que la regidora facilitará el expediente a los partidos que lo soliciten porque “no hay nada que esconder”. “Está completamente tranquila”, aseguran en referencia a la regidora del PP.