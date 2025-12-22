El PSOE de Santa Margalida alega contra los presupuestos por "falta de inversión real"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Margalida ha presentado alegaciones a los presupuestos del próximo año 2026, aprobados hace varias semanas por parte del equipo de gobierno PP-Convergència, al considerar que no incluyen inversiones reales y además pecan de un "exceso de previsión", entre otras irregularidades detectadas. Los socialistas, que votaron en contra de las cuentas del próximo ejercicio, creen que estas están "alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía" y están basadas en una "gestión económica poco eficiente".

Asimismo, el PSOE denuncia que el gobierno local presenta "sistemáticamente" unos presupuestos que "ignoran la capacidad real de ingresos del Ayuntamiento". Los socialistas explican que cada año "se liquidan partidas de ingresos muy por encima de lo presupuestado", lo que se traduce en superávits "de cuatro millones de euros o más". Este margen "exagerado", añade el PSOE, "no se traduce en mejoras para los vecinos y vecinas, sino que acaba como remanente en el banco en vez de repercutir en el bienestar público".

Una de las consecuencias de esta gestión, según el grupo socialista, es la "parálisis de las infraestructuras". El PSOE cita el caso de la piscina climatizada, a la que el presupuesto "solo destina 100 euros", una cantidad que supone una "tomadura de pelo". "Es una infraestructura que desde hace años está inacabada", recuerdan los socialistas, y que con esta mínima partida "no solo no se acaba la obra, sino que ponemos en serio riesgo la subvención asignada a este proyecto".

Por otra parte, los socialistas critican también la decisión de condicionar ingresos de un millón de euros a la venta de un solar urbano en Can Picafort y consideran una "temeridad presupuestaria" vincular una cantidad tan elevada a una operación "incierta". "El Ayuntamiento tiene margen suficiente para hacer unos presupuestos más expansivos sin depender de especulaciones inmobiliarias", apuntan. El PSOE denuncia también la distribución del gasto y que los presupuestos sean un "copiar pegar" de años anteriores en los que ya se "ignoraban" las necesidades de la Vila y Son Serra de Marina, así como la "precaridad" de las inversiones en Can Picafort. Mientras, "la partida de fiestas se incrementa constantemente", añaden. "Santa Margalida necesita unas cuentas que miren al futuro, que inviertan en el mantenimiento de nuestras calles y en la calidad de vida de los ciudadanos, no unos presupuestos que escondan la realidad económica del Ayuntamiento", concluye el grupo municipal socialista.