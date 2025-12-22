Més reclama que las unidades de tren "abandonadas" en Son Tous refuercen la línea Inca-sa Pobla

Més por Mallorca ha instado al Govern a aprovechar tres de las seis unidades triples de tren-tram que la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) tiene "abandonadas" en el depósito de Son Tous para "aumentar las frecuencias ferroviarias desde sa Pobla". La formación ecosoberanista considera que estos convoyes, a pesar de tener menor capacidad de carga, permitirían operar en la línea de sa Pobla como lanzadera desde Inca. De esta forma, se podría duplicar la frecuencia, al menos con la capital del Raiguer, desde donde podrían enlazarse otros servicios, ya sea hacia Palma o hacia Manacor.

El diputado de Més Ferran Rosa añade que "el aprovechamiento de estas unidades no implicaría sólo una mejora sustancial de la oferta en sa Pobla, Muro y Llubí, sino que evitaría el deterioro de los convoyes abandonados" teniendo en cuenta que "SFM solo tiene previsto utilizar tres en la futura ampliación del tren a Alcúdia".

La iniciativa de Més "surge a raíz del análisis de la explotación de la red ferroviaria de Mallorca que consta de un corredor central entre Palma e Inca con una alta frecuencia (cada 10 minutos) y dos ramales desde Inca que ofrecen servicios a Manacor y sa Pobla cada 40 minutos.

La formación recuerda que la red ferroviaria, en su conjunto, ha visto crecer el número de pasajeros el último año en un 4%, mientras que los datos de ocupación de los trenes del ramal de sa Pobla descienden en los tres municipios donde da servicio. "Este hecho pone de manifiesto que los usuarios de sa Pobla, Muro y Llubí optan por otras modalidades de transporte con un mayor confort, rapidez o fiabilidad", afirma Rosa, que no esconde su "preocupación".

Por ello, Més ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que se insta al Govern a implementar, también, trenes semi-directos entre sa Pobla y Palma en ambos sentidos y mejorar la intermodalidad del servicio de TIB y SFM en las estaciones de sa Pobla, Muro y Llubí.