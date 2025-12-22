Inca adelantará sus dos próximos mercados de los jueves para que no coincidan con Navidad y Año Nuevo
La capital del Raiguer celebrará sus mercados el 24 y el 31 de diciembre para garantizar el funcionamiento habitual
Inca
El Ayuntamiento de Inca adelantará los dos próximos mercados que tradicionalmente se celebran los jueves en el municipio para evitar que coincidan con Navidad y Año Nuevo. Así, el Consistorio ha informado que el mercado previsto para el próximo jueves 25 de diciembre se celebrará el miércoles 24. Lo mismo sucederá con el que estaba previsto para el jueves 1 de enero, que tendrá lugar el miércoles 31 de diciembre. En ambos casos se mantendrá el horario habitual.
Este ajuste, que permite realizar la ordenanza municipal de mercados, se ha realizado con el objetivo de garantizar el funcionamiento habitual del mercado semanal y facilitar el trabajo de los comerciantes.
