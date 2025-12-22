Más fruta local y resistente al cambio climático: 56 fincas ecológicas de Mallorca plantan más de 2.400 árboles en dos años

Un total de 56 fincas ecológicas de Mallorca han plantado 2.424 árboles frutales durante los dos primeros años del proyecto Mallorca en Fruit. Se trata de una iniciativa impulsada por APAEMA y financiada por la Fundación Mallorca Preservation, que permite al sector agrario realizar nuevas plantaciones con un esfuerzo económico mínimo, al mismo tiempo que refuerza la resiliencia de la agricultura ecológica, ya que se prioriza el apoyo a proyectos que incluyen variedades locales y adaptadas al cambio climático.

Las especies que más se han plantado durante estas dos ediciones han sido olivos (846), algarrobos (361), almendros (325), granados (165), higueras (138), albaricoqueros (127) y ciruelos (125), dentro de una diversidad de frutales que incluye cítricos y otras variedades adaptadas al clima mediterráneo. Los árboles se han plantado en fincas de distintos puntos de la isla, lo que ha permitido contribuir a la diversificación de la producción, a la viabilidad económica de las explotaciones y a la recuperación de especies y variedades adaptadas al territorio.

El objetivo principal de la acción es estimular e impulsar proyectos frutícolas más que poner en valor el número de ejemplares plantados. Las aportaciones económicas se plantean como el detonante para poner en marcha acciones productivas que pueden acabar creciendo. Todo ello con el fin de recuperar y dar futuro a la producción y comercialización de fruta local, claramente en retroceso.

Nueva edición

Tras los buenos resultados obtenidos, APAEMA y Mallorca Preservation abren ahora la tercera edición del proyecto. Como viene siendo habitual, la convocatoria se dirige a personas socias de APAEMA que gestionen explotaciones inscritas en el CBPAE, y prevé una ayuda de 30 euros por árbol, con un mínimo de 20 árboles y un máximo de 50 por finca. La ayuda cubre prácticamente la totalidad del coste de la plantación, incluyendo el árbol, tutores, protectores y el hoyo de plantación.

Las fincas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 11 de enero de 2026, y las plantaciones deberán ejecutarse antes del 1 de marzo de 2027. Eso sí, la convocatoria prioriza los proyectos de plantación de 50 árboles para fomentar la profesionalización del sector.

Desde APAEMA puntualizan que “el proyecto también cubre un vacío existente en las ayudas a la replantación de árboles, especialmente en el caso de pequeñas y medianas explotaciones ecológicas”.