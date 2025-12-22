Calvià prepara una oleada de reformas hoteleras y nuevas marcas para 2026: del Mandarin Punta Negra al Golf Santa Ponça

El invierno es tiempo de reformas en los hoteles de Calvià. El municipio estrenará el próximo año importantes novedades en su planta hotelera, en continua evolución en medio de temporadas turísticas muy positivas tanto en niveles de ocupación como en gasto medio por visitante, como quedó reflejado en el balance del año realizado este mes de diciembre por el Ayuntamiento.

El punto en común de las reformas, la llegada de prestigiosas marcas internacionales y los reposicionamientos es la búsqueda de «una mayor calidad en consonancia con lo que demandan las nuevas tendencias del mercado», según destacó el Ayuntamiento en el acto informativo convocado a principios de mes.

En Costa d’en Blanes, se prepara una de las grandes novedades del año, que llega con algo de retraso respecto a lo inicialmente previsto: la apertura del Mandarin Oriental Punta Negra está programada para la primavera de 2026. El proyecto, de referencia internacional en un establecimiento turístico ya de por sí singular, supondrá un salto cualitativo para la oferta de lujo de Calvià.

Éste será el primer resort de Mandarin Oriental Hotel Group en Europa y el tercer establecimiento en España, tras el de Barcelona y el de Madrid. En total, el Punta Negra requerirá unos 400 trabajadores. El hotel contará con 131 habitaciones (44 suites) y 9 bungalós.

Otro proyecto destacado que está previsto para 2026 es el de la reforma integral de un establecimiento clásico del municipio, el Hotel Golf Santa Ponça, que pasará a ser gestionado por Summum Hotel Group bajo la marca The Meliá Collection.

El establecimiento «se transformará completamente con una propuesta enfocada al lujo mediterráneo, la integración paisajística y la experiencia personalizada», según recordaron desde el Ayuntamiento calvianer.

Su reapertura está prevista para 2026 complementando la dimensión más exclusiva de la planta hotelera de Santa Ponça. Mientras, en Palmanova, está previsto que el Cabau Aquasol realice una reforma integral que le sitúe como establecimiento de cuatro estrellas. Según explicaron fuentes municipales, la intervención mejorará tanto la oferta de alojamiento como los espacios comunes, «adaptándose a una demanda creciente de hoteles de mayor categoría y de experiencias más completas para el visitante».

Asimismo, el HSM Don Juan, en Magaluf, está actualmente en proceso de remodelación para reinventarse como Tangerine by Honne Hotels, marca perteneciente a la cadena Saint Michel.

El establecimiento mantendrá la categoría de tres estrellas superior y apostará por un concepto solo para adultos. Por su parte, el actual Cooks Club Calvià Beach también se adentra en una profunda transformación para convertirse en el nuevo Caramelo Calvià Beach, perteneciente a la marca Globales.

La reconversión reforzará su orientación exclusiva al público adulto, un proceso que se contextualiza en una estrategia de expansión de la nueva línea premium de la cadena.

Aumento de rentabilidad

La evolución de parte de la planta hotelera hacia un segmento del mercado más exclusivo discurre en paralelo al aumento de rentabilidad que se ha registrado este año, según los datos expuestos por el Ayuntamiento en el ya mencionado acto anual de balance de la temporada.

De acuerdo con esta información, basada en el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), el precio medio por habitación ocupada ha mostrado una tendencia al alza desde el pasado mes de febrero, alcanzando su punto más alto el pasado mes de agosto, con 206 euros.

Esos datos evidencian que las tarifas, como es lógico, son especialmente altas entre junio y agosto, mientras que en los márgenes de la temporada alta presentan una ligera evolución a la baja. En septiembre, el precio medio fue de 150 euros y, en octubre, de 112 euros.

«La combinación de tarifas elevadas y ocupaciones altas convierte 2025 en un año muy favorable para la rentabilidad hotelera», enfatizó el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.