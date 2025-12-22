Andratx habilita una ruta segura hacia el colegio Es Vinyet

El departamento de Vías y Obras del Ayuntamiento de Andratx ha iniciado las obras para completar la Ruta Escolar Segura que conduce al CEIP Es Vinyet, con el objetivo de "mejorar la seguridad de los desplazamientos peatonales hacia el centro educativo".

El proyecto contempla la construcción de un tramo de acera de un metro y medio de ancho en la calle Galicia, uno de los accesos principales al colegio y una de las vías más transitadas por peatones, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta por las regidurías de Vías y Obras y de Educación, se prevé que concluya en las próximas semanas. Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación forma parte de un conjunto de medidas destinadas a garantizar la seguridad en los accesos a los centros educativos del municipio.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo subraya la importancia de esta intervención: “Con la finalización de la Ruta Escolar Segura, damos un paso más para proteger a nuestros niños y niñas, asegurando que puedan ir al colegio de manera segura. La seguridad vial y el bienestar de la comunidad educativa son prioridades para este equipo de gobierno”.