Un agente de polícia de Deià asiste al nacimiento de una bebé

Poco después de atender el parto, ha llegado la ambulancia que ha trasladado a la madre y a la recién nacida hasta un hospital de Palma

Vista general de Deià.

Vista general de Deià. / Joan Mora

Joan Mora

Deià

El municipio de Deià ha vivido este lunes, 22 de diciembre, una de las jornadas muy emotivas y singulares de este año con el nacimiento de un bebé en un domicilio particular, asistido de urgencia por un policía local. La noticia se ha conocido poco después de que el propio Ayuntamiento informara sobre este acontecimiento, que ha requerido la intervención inmediata del agente Lorenzo Lladó, que esta mañana estaba de guardia en Deià.

Tras recibir el aviso de los padres, el agente de la policía se ha desplazado hasta una vivienda situada en la avenida Lluís Salvador, donde se ha encontrado con un bebé que acababa de nacer, en tanto que la ambulancia todavía no había llegado. El policía local ha contactado con los servicios de emergencia y bajo las directrices de una comadrona le ha explciado los pasos a seguir para finalizar el alumbramiento con el corte del cordón umbilical de la bebé.

Traslado

Poco después de atender el parto, ha llegado la ambulancia que ha trasladado a la madre y a la recién nacida hasta un hospital de Palma.

El alcalde de Deià, Joan Ripoll, ha destacado que gracias a la celeridad y a la profesionalidad mostrada por el agente, el alumbramiento se ha desarrollado en condiciones de total seguridad, garantizando el bienestar tanto de la progenitora como el de la recién nacida. Los padres de la bebé, de nacionalidad británica, no han ocultado su agradecimiento al agente que ha actuado durante el parto.

Más fruta local y resistente al cambio climático: 56 fincas ecológicas de Mallorca plantan más de 2.400 árboles en dos años

Un agente de polícia de Deià asiste al nacimiento de una bebé

Calvià prepara una oleada de reformas hoteleras y nuevas marcas para 2026: del Mandarin Punta Negra al Golf Santa Ponça

El espectacular Contrallum de Sineu resiste a la lluvia

Marratxí disfruta con la Fira de la Llet d’Ametller y las motos clásicas

Un gran acto institucional celebra el centenario de Consell, Lloret, Mancor y Ses Salines como municipios independientes
