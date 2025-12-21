Marratxí disfruta con la Fira de la Llet d’Ametller y las motos clásicas

En este tiempo de paréntesis de las grandes ferias de la Part Forana, Marratxí celebró ayer una notable jornada festiva, que tuvo dos escenarios principales del municipio: Pòrtol y es Pla de na Tesa.

Por un lado, en Pòrtol, desde primeras horas de la mañana, la Plaça de Can Flor acogió una exposición de motos clásicas organizada por el Club de 2T Clàssiques de Balears. Entre los modelos expuestos destacó una Vespa Primavera 75.

La muestra atrajo a numerosos visitantes y se completó con un recorrido de las motocicletas por las calles del pueblo, que convirtió la mañana en un punto de encuentro para aficionados y curiosos.

Fira de la Llet d'Ametller / Miquel Bosch

Familias y vecinos se acercaron a la plaza para observar de cerca las motocicletas, intercambiar impresiones con los participantes y disfrutar de la animación en el centro del núcleo, en una jornada sobre la que en algunos momentos se cernió la amenaza de lluvia.

Es Pla de na Tesa

Por su parte, en el núcleo de es Pla de na Tesa se celebró un año más la Fira de la Llet d’Ametller, donde los asistentes pudieron degustar este producto y recorrer los diferentes puestos instalados en la calle principal y en la plaza de la iglesia. La afluencia de público fue notable a lo largo y ancho de los expositores de esta muestra tradicional.