Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluís Apesteguia MÉSRafael Gil RCNPInstituto SantanyíFallecidos pateraEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El espectacular Contrallum de Sineu resiste a la lluvia

Centenares de personas han recorrido esta noche las calles del pueblo para disfrutar de un espectáculo de luces, colores, música y danza en la oscuridad

Una de los montajes que se exhibían en las calles de Sineu

Una de los montajes que se exhibían en las calles de Sineu / B. Palau

B. Palau

B. Palau

Sineu

Un espectáculo de luces, colores, música, danza y velas en la oscuridad. El Contrallum ha resistido a la lluvia esta noche en Sineu. Centenares de personas han recorrido las calles del centro del pueblo para disfrutar de esta celebración única en la isla.

La edición de este año ya se suspendió el pasado 8 de noviembre debido a una borrasca y se pospuso para hoy al atardecer.

Ilumnación de una escalera en el Contrallum de Sineu

Ilumnación de una escalera en el Contrallum de Sineu / B. Palau

El Contrallum no ha defraudado y ha vuelto a llenar los alrededores de la plaza de es Fossar, con un recorrido circular para transitar a pie y contemplar la belleza del patrimonio histórico del municipio del Pla. La lluvia que ha caído ha hecho que buena parte de los asistentes se refugiara en los bares i cellers.

Los puntos expositivos este año se encontraban en la plaza de es Fossar, la calle del Sol, la placeta de les Germanies, la plaza de s’Era y des Mercadal y las calles d’Avall, Fra Joan Riera, Menestrals, Gran, Degà Joan Rotger y del Fang.

Un avión iluminado, uno de los motivos que se han podido contemplar en el Contrallum de Sineu

Un avión iluminado, uno de los motivos que se han podido contemplar en el Contrallum de Sineu / B. Palau

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
  2. Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
  3. Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
  4. Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
  5. Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»
  6. El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento
  7. Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza
  8. El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"

El espectacular Contrallum de Sineu resiste a la lluvia

El espectacular Contrallum de Sineu resiste a la lluvia

Marratxí disfruta con la Fira de la Llet d’Ametller y las motos clásicas

Marratxí disfruta con la Fira de la Llet d’Ametller y las motos clásicas

Per Nadal, qui res no estrena, res no val

El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"

Un gran acto institucional celebra el centenario de Consell, Lloret, Mancor y Ses Salines como municipios independientes

Un gran acto institucional celebra el centenario de Consell, Lloret, Mancor y Ses Salines como municipios independientes

El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento

El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento

Apesteguia envía una carta a la militancia de Més: "Apoyo la auditoría en Deià, no hay ningún problema ético, moral o político"

Apesteguia envía una carta a la militancia de Més: "Apoyo la auditoría en Deià, no hay ningún problema ético, moral o político"

El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"

El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"
Tracking Pixel Contents