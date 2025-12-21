El espectacular Contrallum de Sineu resiste a la lluvia
Centenares de personas han recorrido esta noche las calles del pueblo para disfrutar de un espectáculo de luces, colores, música y danza en la oscuridad
Un espectáculo de luces, colores, música, danza y velas en la oscuridad. El Contrallum ha resistido a la lluvia esta noche en Sineu. Centenares de personas han recorrido las calles del centro del pueblo para disfrutar de esta celebración única en la isla.
La edición de este año ya se suspendió el pasado 8 de noviembre debido a una borrasca y se pospuso para hoy al atardecer.
El Contrallum no ha defraudado y ha vuelto a llenar los alrededores de la plaza de es Fossar, con un recorrido circular para transitar a pie y contemplar la belleza del patrimonio histórico del municipio del Pla. La lluvia que ha caído ha hecho que buena parte de los asistentes se refugiara en los bares i cellers.
Los puntos expositivos este año se encontraban en la plaza de es Fossar, la calle del Sol, la placeta de les Germanies, la plaza de s’Era y des Mercadal y las calles d’Avall, Fra Joan Riera, Menestrals, Gran, Degà Joan Rotger y del Fang.
