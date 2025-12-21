El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"

De docente a alcalde. ¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Montuïri?

Con mucha ilusión y responsabilidad. Como docente también tenemos mucha. Yo lo comparo porque en la escuela tenemos que gestionar emociones, hacer una programación a corto y a largo plazo y la relación con los niños, las familias y el equipo docente es importantísima. Al final, es lo que me encuentro ahora en el Ayuntamiento. Debemos tener buena relación con los vecinos, los trabajadores y con todo el mundo.

¿Cómo cree que le podrá servir su profesión para gestionar el Ayuntamiento?

Soy maestro de primaria pero ahora estaba en infantil. Creo que la experiencia como docente va a ayudarme. Al final un maestro tiene que enseñar, si no funcionan las cosas es cuando se hace el seguimiento del proceso y, si el proceso de enseñanza y aprendizaje no funciona, se tiene que rectificar para llegar al objetivo de que el alumnado aprenda. Y ahora, en el Ayuntamiento, tendremos que encontrar soluciones a problemas, tomar decisiones, a veces nos equivocaremos pero no pasa nada, se asume y se rectifica con el objetivo de solucionar el problema.

¿Qué prioridades tiene para este segundo tramo de la legislatura?

Hemos trabajado en equipo desde principios de legislatura. En líneas generales es dar continuidad a los proyectos ya empezados, a aquellos que aún no hemos terminado e impulsar los que tenemos previstos.

¿Qué proyectos quiere impulsar?

Tenemos que hacer una pista nueva de pádel en Es Revolt, tenemos que cambiar la cubierta de las gradas del campo y sustituir las ventanas y puertas en los vestidores. Además, tenemos que arreglar el segundo tramo de la Avinguda del Dau. En la pasada legislatura se ejecutó una parte y ahora daríamos continuidad a esta obra. Y luego tendremos que buscar financiación para las obras del Museu de Son Fornés que ya tocaría estar inaugurado pero ha habido imprevistos y necesitamos más financiación para terminar las obras. El tema del agua es importante, no depende de nosotros. Sabemos que hay la solución de traer el agua en alta hasta Sineu y luego canalizarla hasta los otros pueblos pero exigimos rapidez. Además hay fondos ITS que podrían agilizar esta solución. Tenemos un gimnasio que a final de legislatura pasada estaba el proyecto hecho y ahora tenemos reuniones para ultimar los cuatro detalles que hacen falta y poder empezar la obra. Es un gimnasio para la escuela pero esperamos poder darle un uso para asociaciones. También hay otros temas como un nuevo Punt Verd o mejorar el existente, solucionar los problemas de movilidad…

¿Cuáles son prioritarios a corto plazo?

Los que antes te he mencionado. También tenemos proyectos de instalación de fotovoltaicas, unos ya los hemos empezado y otros están pendientes de recibir financiación. El tema de la movilidad y del aparcamiento es un tema que me gustaría encontrar soluciones a corto plazo. Por ejemplo, encontrar aparcamientos alquilando y se intenta estudiar hacer reservas de estacionamiento como han hecho en otros sitios para dar una solución ya que los coches no los quitaremos.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Montuïri?

Continuar y agilizar el trabajo hecho estos años en la reducción de la deuda, flexibilizar la intervención que tenemos y poder realizar algún proyecto con fondos propios que hasta ahora no podemos. El tema de movilidad es otro. Ha crecido el número de habitantes y de coches, no hay aparcamiento y es un problema. Otro reto es reformar el edificio de primaria de la escuela porque tiene 90 años. Lo apreciamos pero es un edificio antiguo y su mantenimiento es muy elevado.

Montuïri es de los municipios más afectados por el tema del agua, ¿qué planes hay en marcha junto a las instituciones supramunicipales para solucionar este problema?

Ahora estamos cerrando un contrato para alquilar la explotación de un pozo para no depender solo de los camiones de agua porque el pozo que utilizábamos hasta ahora está seco. Al final, la solución es traer agua en alta y recuperar los acuíferos que tenemos, aunque ya sé que esta última parte es ser optimista. Nosotros hemos centrado los esfuerzos en alquilar este pozo, y ayudar a la Mancomunitat del Pla a aligerar el gasto que esto supone pero tenemos que trabajar todos a la una.

¿Cuál es el presupuesto que se destina anualmente a suministrar agua con camiones?

Entre Montuïri y Porreres la Mancomunitat ya supera los 800.000 euros anuales. Es mucho dinero. Espero que en verano ya esté en funcionamiento este pozo, ahora hemos adjudicado las obras para canalizar el agua de este pozo nuevo hacia el Pou del Rei que es de donde se sacaba el agua hasta ahora y desde aquí conducirla al depósito.

¿Qué tema le hace más respeto de coger la vara de mando?

No hay problema que sea pequeño porque cada ciudadano tiene un problema o una inquietud que quiere que se resuelva. El temor o la responsabilidad, y que sé que no será posible, es poder llegar a resolver todos estos problemas. Me siento muy responsable y me gustaría llegar a todos.

¿Y lo que más ilusión le hace?

Todos los regidores que estamos en el Ayuntamiento tiene su trabajo y venimos aquí a dedicar las horas que podamos y lo que más ilusión es que ahora podré estar más cerca de los vecinos y cuando surja una demanda poder dar una respuesta más rápido.

Este año las fiestas de Sant Bartomeu serán un poco más especiales, ¿podrá bailar como Cossier?

La idea es que sí porque creo que no me toca bailar el día de Sant Bartomeu pero día 15 o día 23 de agosto me haría ilusión salir de Cossier como me ha hecho ilusión todos estos años. No nos quedan muchos y me apetece. No porque digan que el alcalde baila de Cossier, si no porque ser Cossier es una emoción. Bailamos desde 2009, no son los mismos nervios que el primer año pero cuando estamos dentro del Ayuntamiento a punto de salir el corazón se acelera y estamos un poco nerviosos.

¿Su predecesora, Paula M. Amengual, le ha dado algún consejo?

Que disfrute del proceso y que lo haga lo mejor que sepa.

Esta legislatura han tomado las riendas del Plan General, ¿por qué es importante haberlo impulsado?

Tenemos una normativa urbanística de 1991. Soy más joven que estas normas urbanísticas. Las necesidades van cambiando. Con los problemas de agua y otros que van surgiendo, es necesario hacer un crecimiento moderado, sostenido. Este plan general es el que marca que haya los servicios necesarios, los espacios verdes… al final es poner orden al municipio.

¿Cuándo será una realidad el museo de Son Fornés?

Son Fornés, si nos ayudan con la financiación, en menos de un año puede estar listo. La importancia de Son Fornés es que puede ser uno de los yacimientos más importantes del Mediterráneo. No por extensión, pero sí porque explica distintas épocas de la historia ya que tiene época pretalayótica, talayótica, romana… Al final contar con un centro de interpretación da la importancia que se merece a Son Fornés.n