Evento
Un gran acto institucional celebra el centenario de Consell, Lloret, Mancor y Ses Salines como municipios independientes
"Celebramos cien años de cuatro decisiones valientes de comunidades que, con sensatez, esfuerzo y con mucho amor por su pueblo, decidieron caminar con voz propia», enfatizó el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés
Un gran acto institucional organizado este sábado por el Consell de Mallorca celebró el centenario de la constitución como municipios independientes de Consell, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall y Ses Salines.
El acto se realizó en el patio de Homes de la Misericòrdia, en Palma, con la asistencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de una amplia representación política de alcaldes y concejales de los cuatro municipios homenajeados.
La jornada comenzó con una muestra de ball de bot con agrupaciones, xeremiers y gigantes de los diferentes municipios.
Después, se leyeron las actas de constitución de cada uno de los municipios a cargo de los alcaldes Andreu Isern, Sebastià Amengual, Pep Frontera y Guillem Mas. La lectura estuvo acompañada de la proyección de vídeos conmemorativos y de un homenaje a los alcaldes que han estado al frente de cada ayuntamiento a lo largo de estos cien años.
En su intervención, Galmés aseguró: «Mallorca respira hoy historia, orgullo y futuro, porque celebramos cien años de cuatro decisiones valientes de comunidades que, con sensatez, esfuerzo y con mucho amor por su pueblo, decidieron caminar con voz propia».
Galmés sostuvo que hace cien años estos municipios «no pidieron privilegios, sino algo muy sencillo y a la vez muy poderoso: gobernarse con proximidad, decidir pensando en sus vecinos y construir futuro con raíces».
También tuvo palabras de reconocimiento para todos los alcaldes del último siglo. «Ser alcalde, especialmente en los pueblos pequeños, no es solo un cargo, sino una vocación, una entrega constante», aseveró.
