Apesteguia envía una carta a la militancia de Més: "Apoyo la auditoría en Deià, no hay ningún problema ético, moral o político"

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expresado su apoyo a la auditoría encargada por el Ayuntamiento de Deià para revisar la gestión municipal correspondiente al periodo comprendido entre junio de 2023 y junio de 2025, cuando él era alcalde.

En una carta dirigida a la militancia de Més, el líder ecosoberanista traslada un mensaje de tranquilidad a la ante la información publicada sobre este proceso y defiende que la auditoría se impulsa a raíz de una situación administrativa compleja provocada por una sucesión de incidencias en el área de secretaría-intervención del consistorio, que desembocaron en un "caos administrativo y contable". El dirigente recuerda que esta problemática ya fue expuesta en su carta de dimisión y que la dificultad para reconducirla tuvo un impacto directo en su salud.

Según detalla, durante el periodo analizado se produjeron hasta cuatro relevos en la secretaría-intervención, un intervalo de tres meses sin cobertura del puesto y la actuación posterior de un secretario-interventor que presuntamente incurrió en irregularidades económicas y administrativas. Apesteguia subraya que estos últimos hechos se produjeron cuando él ya no formaba parte del ayuntamiento.

En su escrito, el portavoz ecosoberanista descarta de forma tajante cualquier sombra de duda desde el punto de vista político. "No hay ningún problema ético, moral o político del que tengáis que preocuparos", afirma, y añade que la decisión de encargar la auditoría cuenta con su respaldo explícito. "Estoy de acuerdo y doy apoyo a este proceso para poner orden desde el punto de vista contable y presupuestario", señala.

Apesteguia remarca que la iniciativa de la auditoría no parte de un cambio de gobierno municipal, sino del mismo equipo que ya estaba al frente del Ayuntamiento durante su mandato, y asegura que colabora activamente con el actual equipo de gobierno para aclarar la situación y normalizar la gestión. En este sentido, destaca que la tesorería municipal se encontraba en una situación solvente cuando dejó el cargo.

El diputado explica que ha querido dirigirse directamente a la militancia para evitar interpretaciones erróneas y facilitar una explicación serena en caso de que se les pregunte por esta cuestión: "Quería que lo supierais de primera mano, para que lo podáis explicar con tranquilidad si alguien os pregunta".

No obstante, reconoce que la reaparición pública de este episodio está teniendo un impacto personal: "Desde el punto de vista anímico me hace revivir muchas situaciones complicadas en un proceso de recuperación que aún no está concluido".

En la parte final de su mensaje, Apesteguia apunta a una reflexión más amplia sobre el funcionamiento de la administración local y el papel de determinados funcionarios: "Algún día tendremos que reflexionar sobre el papel clave de determinados funcionarios (para bien cuando son buenos, para mal cuando no lo son, y yo he conocido ambos) y sobre cómo solo los políticos tenemos que dar la cara, pero eso es difícil de cambiar".