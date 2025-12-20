El alcalde de Deià ve “una mezcla de ignorancia y dejadez” de Apesteguia en la situación del ayuntamiento

El alcalde de Deià, Joan Ripoll, se ha mostrado abrumado por la crítica situación económica y administrativa que atraviesa el consistorio, una realidad que expuso con detalle este jueves por la noche durante la celebración de un pleno.

Ante los miembros de su equipo de gobierno de Agrupació DEIA y los representantes de la oposición de XBalears, el primer edil trasladó la información que horas antes ya había difundido a la ciudadanía a través de los canales oficiales, confirmando que las irregularidades detectadas se detectaron a partir del año 2023. Ripoll anunció en el pleno la puesta en marcha de una auditoría interna exhaustiva para depurar responsabilidades, especialmente tras haber descubierto una contabilidad paralizada desde hace casi tres años, una gestión de personal marcada por la precariedad y presuntas irregularidades en el cobro de las nóminas del exsecretario municipal, quien habría aumentado su sueldo de forma irregular y ya ha sido demandado.

En el ámbito político, Ripoll ha reconocido en declaraciones a este periódico que ha tratado esta crisis con su equipo de gobierno, pero no con su partido, y ha admitido que la relación con su antecesor, Lluís Apesteguia, es prácticamente inexistente. Desde que Apesteguia renunció al cargo el pasado mes de marzo, no ha habido contacto alguno para abordar la herencia recibida; de hecho, Ripoll ha asegurado que no tiene intención de pedirle explicaciones ni implicarle en la solución, aunque cuenta con el apoyo del Govern, el Consell de Mallorca y los funcionarios municipales para enderezar el rumbo.

Al ser preguntado directamente sobre la responsabilidad de Apesteguia, el alcalde ha descartado la existencia de una “mano negra”, pero ha atribuido el caos a una combinación de “ignorancia y dejadez” del anterior primer edil, sugiriendo que Apesteguia podría haber estado más centrado en sus responsabilidades en el Parlament que en la gestión diaria del ayuntamiento.

Por ello, Ripoll sentenció que la auditoría determinará la magnitud real de los hechos.

El panorama que se vislumbra para Deià es desolador, con una deuda pendiente de devolver que roza el medio millón de euros en concepto de subvenciones y ayudas de inversiones no ejecutadas durante los últimos años. Estos fondos deberán devolverse ahora a las instituciones supramunicipales con los correspondientes intereses de demora, lo que obligará a elaborar presupuestos sumamente restrictivos para los próximos ejercicios.

Ripoll ha lamentado que la falta de profesionales de carrera y la sucesión de interinos hayan derivado en esta falta de control administrativo y legal. Pero ha reiterado su compromiso “con la transparencia” para restaurar la estabilidad del municipio, mediante una investigación contable y financiera, que deberá dar respuestas al desfase en el que se encuentra el consistorio deianenc.