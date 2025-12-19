Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià

El miércoles 24 de septiembre de este año, un hombre acalorado acudió al Consell de Mallorca y demandó una entrevista inmediata con Pilar Amate Rotger, miembro destacado de vox y Consellera Ejecutiva de Promoción Económica y Desarrollo Local. Abreviando, la entidad que auxilia a los ayuntamientos de la isla en cuestiones que les sobrepasan. El visitante carecía de cita previa, pero se hallaba en un estado de notable excitación. Se trataba de Joan Ripoll, alcalde de Deià tras la todavía sorprendente dimisión de Lluís Apesteguia de sus responsabilidades municipales, por cuestiones de salud mental. Se hallaba agobiado por los primeros hallazgos de una crisis que hoy apunta a la crisis de Deià.

Amate no estaba aquel día en la sede del Consell, pero el nerviosismo de Ripoll aceleró la concertación de una visita la mañana siguiente. En la noche previa, este diario se puso en contacto con el alcalde, que admitió la convocatoria de la reunión urgente y concedió que se trataba del posible cobro de un sueldo excesivo, por parte del mismísimo Secretario interventor municipal, a quien no identificó.

En una frase para la historia de Mallorca, el alcalde de Deià se despidió con un «no es nada del otro mundo». A sabiendas de que el escándalo superaba el caso ya grave de la presunta infidelidad de un alto funcionario, para adentrarse en una situación caótica que amenazaba con la quiebra del municipio por no hablar de otros beneficiarios, este diario también se puso en contacto aquella noche con Apesteguia.

El líder y candidato de Més circunscribió el asunto «al sueldo del secretario interino». Según el político ecosoberanista, «los cobros tuvieron lugar cuando ya me había ido del ayuntamiento». Los hechos ahora descubiertos le desmienten de manera abrumadora, pero logró que el titular de este diario el 25 de septiembre se limitara a reseñar que «Deià investiga un posible sueldo municipal irregular», con la apostilla de que «El alcalde Joan Ripoll admite que ‘hemos ido al Consell a pedir ayuda’ para aclarar el caso».

La situación de máxima tensión vivida este año en Deià, y que suscitó la aparición de una desconfianza mutua entre Apesteguia y Ripoll, se refleja en el interrogante planteado por el actual alcalde a su predecesor, «¿tú pactaste con el Secretario un sueldo superior al estipulado?».

La reunión en el Consell que ha cimentado el caos en Deià se celebró el jueves 25 de septiembre. Amate estaba escoltada por dos expertos de los servicios jurídicos de la institución insular. El motivo único de la reunión era la situación agónica y la multiplicación de desfases económicos. Sin embargo, los anfitriones se limitaron a valorar el encuentro con un sucinto «no puedo conformar ni desmentir, el ayuntamiento sigue investigando».

Las coordenadas del encuentro en el Consell podían despertar las suspicacias sobre un encubrimiento de la grave situación de Deià arraigada en la etapa de Apesteguia, pero a la vista queda que la investigación ha proseguido para confirmar los datos de mayor gravedad. Con las licencias que permite un artículo de opinión, este diario titulaba el domingo 28 de septiembre de este año con un contundente «Corrupción desatada con Més en Deià, cobre usted el sueldo que quiera». Para entonces, el alcalde vigente ya había intentado desviar la respondsabilidad de los sobresueldos a la gestoría. La evolució n del drama obliga a atender a quienes desde un principio denunciaban favores personales.