Vecinos de Alcúdia critican que el proyecto del segundo cable obvia posibles impactos sobre la salud

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) ha denunciado en un acto público celebrado este jueves en Alcúdia que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del segundo proyecto de conexión eléctrica entre la península y Mallorca que afecta al municipio del Nord "no incorpora una evaluación clara, accesible y específica sobre la exposición de la población a campos electromagnéticos", lo que, a su entender, "plantea dudas razonables sobre el cumplimiento efectivo del principio de precaución".

La plataforma, que reclama la renegociación del trazado terrestre del cable eléctrico para que entre a la isla por la bahía de Alcúdia y no por la de Pollença, tal y como está previsto, ha presentado un análisis detallado del estudio ambiental sobre el proyecto promovido por Red Eléctrica y también ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas de Alcúdia un modelo de alegaciones con el objetivo de "facilitar una participación informada de la ciudadanía en el proceso administrativo actualmente en curso". El proyecto está en la fase de exposición pública y podrá recibir alegaciones hasta este próximo 2 de enero.

Durante el acto, al que han asistido una veintena de residentes y algunos concejales de la oposición municipal, ANACA ha explicado lo que considera "debilidades técnicas, territoriales y de evaluación sanitaria" del trazado terrestre presentado el pasado mes de julio tras un proceso de negociación entre las instituciones y empresas implicadas y la primera plataforma vecinal contra el cable, que en un primer momento también rechazaba la entrada de la infraestructura por la bahía de Pollença, aunque finalmente renunció a esta reivindicación para centrarse en que el cable se alejase de las zonas más pobladas del municipio. No obstante, el trazado resultante afecta ahora a otro sector de residentes que al principio se mantenía al margen de la negociación y que ahora se ha organizado en la citada entidad ANACA para reclamar un nuevo acuerdo.

Este colectivo insiste en que la opción de la entrada por la bahía de Alcúdia es más beneficiosa porque aprovecha infraestructuras existentes y reduce de forma significativa la afección a viviendas, caminos y actividades económicas. También argumenta que esta alternativa (la 10-Bis) también minimiza de forma considerable el impacto sobre la posidonia.

En el citado acto público, ANACA ha destacado que la transición energética es necesaria "pero no puede imponese a costa del territorio ni de la salud de las personas, especialmente cuando existen alternativas viables que permiten reducir impactos ambientales y sociales y que merecen ser evaluadas con rigor y sin apriorismos". Por ello, insta de nuevo a las instituciones a "reconsiderar la decisión adoptada" y a valorar con "transparencia y rigor" la alternativa 10-Bis.