UGT denuncia "mala fe" de la empresa Sóller 2010 en la negociación del convenio colectivo

El sindicato UGT Servicios Públicos ha manifestado este viernes su “descontento” y “frustración” por la actitud “burlesca” y “poco dialogante” de la dirección de la empresa municipal Sóller 2010 en la negociación de su primer convenio colectivo.

La organización explica que "el convenio regulará las condiciones laborales de las cerca de 70 personas que trabajan en la recogida de residuos, limpieza viaria, escoleta, ORA y la gestión del polideportivo municipal".

El sindicato considerado “poco serio” que la empresa haya filtrado la propuesta de UGT de subir los salarios un 25 por ciento para las categorías con menor sueldo antes de haberla podido explicar y justificar en la mesa de negociación. “Queremos la equiparación salarial de conductores, operarios de todo tipo y administrativos de Sóller 2010 con otras entidades municipales, como Emaya o Calviá 2000. Los sueldos de sus mandos superiores ya los superan con creces y los de la alta dirección son aberrantes. El gerente de esta empresa municipal de Sóller cobra más de 60.000 euros, a los que no llega ni el alcalde”, se ha quejado UGT Servicios Públicos.

Otra de las actitudes que ha denunciado el sindicato es que la dirección ha cuestionado la legitimidad de los miembros designados por la representación de los trabajadores en la mesa negociadora del convenio y pretende “imponer a sus afines”. Asimismo, UGT Servicios Públicos ha denunciado ante Inspección de Trabajo que la empresa ha realizado una asamblea de trabajadores “encubierta” con el objetivo de “tergiversar la realidad y amedrentar a la plantilla sobre la imposibilidad de lograr las reivindicaciones del sindicato”.

Ante estos hechos “tan graves”, se está realizando una “ronda de contactos informal” con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sóller y con la oposición, que componen el consejo de administración de la empresa, para tratar de “reconducir la situación” y lograr un acuerdo de convenio que equipare las condiciones de los puestos base de Sóller 2010 con entidades similares.