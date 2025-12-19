Estos son todos los planes navideños en Calvià: conciertos, Sant Silvestre, Parc de Nadal y Cabalgata

La programación cultural navideña en Calvià arranca este fin de semana dando inicio a una serie de conciertos, actividades para niños, eventos deportivos y festividades tradicionales, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

El sábado 20 de diciembre a las 18 horas, la Banda Municipal de Calvià ofrecerá un concierto navideño en Sa Societat. También el sábado 20 de diciembre, de 19 a 01 horas, se celebrarán las precampanadas “Last Night Party” en Es Generador, con música en directo, cócteles sin alcohol y numerosas actividades organizadas por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Calvià.

El domingo 21 de diciembre a las 18 horas, el Auditorio de Peguera acogerá el musical familiar El Nadal arriba al Polar Express.

Durante los últimos días del año, el Pabellón de Galatzó acogerá el Parc de Nadal, un espacio de ocio infantil con juegos, atracciones, talleres y espectáculos musicales. La entrada diaria tiene un coste de 2 euros por persona o 6 euros por ticket familiar. La recaudación se destinará a una entidad social local. El Parc de Nadal abrirá el sábado 27 de diciembre de 16 a 20 horas, y del domingo 28 al martes 30 de diciembre de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Para finalizar este año 2025, el día 31 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar la Hidrobal Sant Silvestre Calvianera en la Pista de Atletismo de Magaluf. La organización invita a los participantes a acudir disfrazados.

El Pabellón Galatzó acogerá la Fiesta de Nochevieja con música y espectáculo hasta las seis de la mañana. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. El Ayuntamiento ha habilitado autobuses lanzadera con dos rutas diferentes para facilitar el acceso y promover un consumo responsable. También habrá fiestas de nochevieja en Es Capdellà y en Son Ferrer.

Para concluir las celebraciones, los calvianers podrán disfrutar de una Gran Cabalgata de Reyes. El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos llegarán en barco al puerto de Palmanova alrededor de las 18 horas, y desde allí recorrerán el Passeig de la Mar en un desfile de carrozas y comparsas junto a las asociaciones vecinales.