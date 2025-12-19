Selva y Escorca compartirán la finca de es Guix, comprada por 1,2 millones de euros de la ecotasa

Los alcaldes de Escorca y Selva, Antoni Solivellas y Joan Rotger, respectivamente, ambos del PP, han formalizado este jueves ante notario la compra de la finca de es Guix por 1,2 millones de euros procedentes de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Ambos ayuntamientos compartirán por ahora la gestión de la finca ubicada en el corazón de la Serra de Tramuntana, con una extensión de 122 hectáreas repartidas aproximadamente a partes iguales entre los dos municipios.

Solivellas y Rotger han calificado la operación de “histórica” porque desde hacía años los dos ayuntamientos estaban interesados en adquirir la emblemática finca de la Serra que ahora pasa a ser de titularidad pública y que junto a otras fincas también públicas como la comuna de Caimari, Ses Figueroles, Son Amer, Binifaldó o Menut, formarán una gran extensión de la Serra que pertenece a todos los ciudadanos.

El alcalde de Escorca ha destacado que durante la pasada legislatura solicitaron fondos del ITS para afrontar la operación de compraventa, aunque la petición “fue rechazada en dos ocasiones”. A la tercera ha ido la vencida, y ahora la finca ya es propiedad de los dos ayuntamientos, que la gestionarán de forma conjunta hasta que, más adelante, negociarán la división del predio para que cada municipio asuma la parte ubicada en sus límites territoriales.

El camí vell de Lluc transcurre por el interior de la finca de es Guix, ahora de titularidad pública. / IB3

La finca ha sido adquirida a una empresa inmobiliaria que entró hace 15 años en concurso de acreedores, dejando las obras inacabadas de construcción de un agroturismo en las antiguas casas de es Guix, que están ubicadas en el término municipal de Escorca y cuyo futuro “ahora no es una prioridad”, según el alcalde Solivellas, que no ha descartado la convocatoria de un concurso de ideas para definir, más adelante, el uso de este inmueble ubicado en una zona privilegiada de la cordillera mallorquina. Los dos ayuntamientos han tenido que tramitar una autorización judicial para llevar a cabo la operación de compra de la finca de es Guix.

Los dos ayuntamientos elaborarán ahora un plan de gestión cuya primera actuación será la limpieza de la finca para evitar el peligro de incendio, ya que actualmente existen muchos árboles muertos como consecuencia del paso de la borrasca Juliette y de años de abandono. También hay muchos ‘marges’ en mal estado que deberán recuperarse, ya que por el interior de la finca transcurre el camí vell de Lluc, una ruta excursionista muy popular. “La prioridad es la recuperación forestal y la preservación de la finca”, apunta el alcalde.

El plan de gestión, que redactarán ambos ayuntamientos de forma conjunta, marcará la “hoja de ruta” posterior. “La idea es que sea un territorio vivo que se gestione como se hacía antes en las fincas de la Serra”, dice Solivellas. Después se habilitarán rutas para fomentar un “turismo sostenible”. “Es una compra muy importante para los dos municipios, pero también para la Serra y Mallorca en general”, concluye el alcalde de Escorca.