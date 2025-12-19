Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sa Pobla anuncia que el agua corriente ya vuelve a ser potable

El Servicio Municipal de Aguas y la conselleria de Salud han confirmado que la calidad del líquido se ha estabilizado y puede volver a consumirse

Imagen aérea de sa Pobla, con la Plaça Major en el centro.

Imagen aérea de sa Pobla, con la Plaça Major en el centro. / DM

Redacción Part Forana

Sa Pobla

El Ayuntamiento de sa Pobla ha informado este viernes que el agua del municipio vuelve a ser potable y "cumple todos los requisitos para el consumo humano, de acuerdo con los controles y seguimientos realizados".

Después de meses en los que no ha sido recomendable consumir el agua del grifo, la Conselleria de Salud y el Servicio Municipal de Aguas han confirmado que la calidad del agua se ha estabilizado y cumple los estándares exigidos.

El Ayuntamiento añade que "esta mejora es fruto de diversas actuaciones llevadas a cabo en la planta municipal de ósmosis, que se han desarrollado de forma continuada durante todo este período". "Desde el primer momento se analizó el estado de la planta y se detectó la necesidad de actualizar y renovar distintos elementos que estaban afectados por el paso del tiempo" añade el Consistorio. A partir de ahí, se planificaron y ejecutaron varias intervenciones para poner la instalación al día y garantizar un correcto funcionamiento.

Entre las actuaciones realizadas, se ha revisado el funcionamiento general de la planta, se han ajustado y comprobado los sistemas de control, se han sustituido componentes deteriorados y se han realizado las adaptaciones necesarias para que todo el proceso de potabilización volviera a funcionar con normalidad. "Una vez finalizadas estas tareas, se ha realizado un seguimiento continuado de la calidad del agua hasta confirmar que los resultados eran estables y seguros", concluye la institución municipal.

Por último, el Ayuntamiento de sa Pobla ha querido agradecer la "paciencia y la comprensión de la ciudadanía" durante estos meses y reafirmar su compromiso en continuar trabajando para garantizar un servicio de agua potable de calidad, "con controles constantes y actuaciones preventivas".

TEMAS

