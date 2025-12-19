Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lujo CasaDeià ApesteguiaBellasombrasEl tiempo en MallorcaDani RodríguezComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Hacienda municipal

El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"

El gobierno municipal asegura que "no existe la impugnación" porque no es viable desde el punto de vista legal, según un informe jurídico propio, y acusa a los populares de "crear alarma"

Una imagen del pleno de Sencelles.

Una imagen del pleno de Sencelles. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Sencelles

El Partido Popular de Sencelles y Biniali ha presentado una reclamación contra la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2026. El portavoz y concejal popular, Toni Ferragut, ha precisado que esta impugnación se debe a las "graves omisiones y defectos de fondo que presentan las cuentas municipales". No obstante, el equipo de gobierno en minoría presidido por el alcalde Joan Carles Verd (El Pi) asegura que no existe tal impugnación de las cuentas porque un informe jurídico municipal concluye que el recurso no es viable desde el punto de vista legal.

El popular Ferragut señala que las cuentas para 2026 “eluden mencionar a las entidades destinatarias de las subvenciones”. Desde el PP indican que este defecto "pone en riesgo su viabilidad y podría suponer inconvenientes para las asociaciones destinatarias". Ferragut remarca que su partido "quiere garantizar que las entidades que reciban ayudas tengan la tranquilidad de poder gestionarlas sin peligro de tenerlas que devolver".

Por otra parte, el PP ha justificado la reclamación en la "inexistencia de inversiones derivadas de los ingresos procedentes de las legalizaciones". Ferragut recuerda que "gracias a la Ley de Simplificación impulsada por el Govern de Marga Prohens, Sencelles dispondrá en 2026 de más de 1,3 millones de euros, tal y como apuntó el alcalde en el último pleno", y señala que, tal y como obliga esta Ley, "estos ingresos extras deben destinarse a inversiones para el pueblo, la ampliación de las instalaciones deportivas”.

Desde el grupo municipal del PP denuncian que "las cuentas municipales incluyen la dedicación exclusiva del alcalde y un salario de personal de confianza", una duplicación que "no está admitida por la Ley en municipios de menos de 5.000 habitantes, como Sencelles". Para el portavoz popular, "es imprescindible que el Ayuntamiento corrija estos defectos y se comprometa de una vez por todas con las inversiones pendientes del municipio".

Por su parte, el equipo de gobierno ha replicado en un comunicado público que "no existe la impugnación de los presupuestos" y que la reclamación del PP "no es admisible" porque un informe jurídico municipal lo "deja claro". Asimismo, sostiene que un regidor "no puede interponer reclamaciones contra los presupuestos" y que la función del regidor "se agota en el debate político y la votación, no en la interposición de reclamaciones internas".

El gobierno local denuncia la intención del PP de "crear alarma hablando de impugnaciones", lo que califica de "irresponsable", y asegura que "mantiene el compromiso con la gente mayor, los clubes deportivos y el tejido asociativo". Por último, expresa su "apoyo total" a los servicios técnicos municipales por haber actuado "con rigor y profesionalidad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
  2. Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
  3. Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
  4. Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
  5. Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
  6. Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza
  7. Los fondeos ilegales y el abandono de barcas ganan terreno en el Port de Pollença
  8. Vecinos de Sóller tildan de “aberración como un templo” urbanizar una plaza con 24 viviendas

El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"

El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"

UGT denuncia "mala fe" de la empresa Sóller 2010 en la negociación del convenio colectivo

UGT denuncia "mala fe" de la empresa Sóller 2010 en la negociación del convenio colectivo

Estos son todos los planes navideños en Calvià: conciertos, Sant Silvestre, Parc de Nadal y Cabalgata

Estos son todos los planes navideños en Calvià: conciertos, Sant Silvestre, Parc de Nadal y Cabalgata

Alaró impulsa el programa de policía tutor y destaca la mejora de los turnos de los agentes

Alaró impulsa el programa de policía tutor y destaca la mejora de los turnos de los agentes

Manacor volverá a acoger el Acampallengua el próximo mes de abril

Manacor volverá a acoger el Acampallengua el próximo mes de abril

Sa Pobla anuncia que el agua corriente ya vuelve a ser potable

Sa Pobla anuncia que el agua corriente ya vuelve a ser potable

Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»

Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»

El Consell rescata la Fàbrica Nova de Sóller con su compra para convertirla en un museo textil

El Consell rescata la Fàbrica Nova de Sóller con su compra para convertirla en un museo textil
Tracking Pixel Contents