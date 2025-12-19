El PP de Sencelles recurre los presupuestos al detectar "graves omisiones"

El Partido Popular de Sencelles y Biniali ha presentado una reclamación contra la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2026. El portavoz y concejal popular, Toni Ferragut, ha precisado que esta impugnación se debe a las "graves omisiones y defectos de fondo que presentan las cuentas municipales". No obstante, el equipo de gobierno en minoría presidido por el alcalde Joan Carles Verd (El Pi) asegura que no existe tal impugnación de las cuentas porque un informe jurídico municipal concluye que el recurso no es viable desde el punto de vista legal.

El popular Ferragut señala que las cuentas para 2026 “eluden mencionar a las entidades destinatarias de las subvenciones”. Desde el PP indican que este defecto "pone en riesgo su viabilidad y podría suponer inconvenientes para las asociaciones destinatarias". Ferragut remarca que su partido "quiere garantizar que las entidades que reciban ayudas tengan la tranquilidad de poder gestionarlas sin peligro de tenerlas que devolver".

Por otra parte, el PP ha justificado la reclamación en la "inexistencia de inversiones derivadas de los ingresos procedentes de las legalizaciones". Ferragut recuerda que "gracias a la Ley de Simplificación impulsada por el Govern de Marga Prohens, Sencelles dispondrá en 2026 de más de 1,3 millones de euros, tal y como apuntó el alcalde en el último pleno", y señala que, tal y como obliga esta Ley, "estos ingresos extras deben destinarse a inversiones para el pueblo, la ampliación de las instalaciones deportivas”.

Desde el grupo municipal del PP denuncian que "las cuentas municipales incluyen la dedicación exclusiva del alcalde y un salario de personal de confianza", una duplicación que "no está admitida por la Ley en municipios de menos de 5.000 habitantes, como Sencelles". Para el portavoz popular, "es imprescindible que el Ayuntamiento corrija estos defectos y se comprometa de una vez por todas con las inversiones pendientes del municipio".

Por su parte, el equipo de gobierno ha replicado en un comunicado público que "no existe la impugnación de los presupuestos" y que la reclamación del PP "no es admisible" porque un informe jurídico municipal lo "deja claro". Asimismo, sostiene que un regidor "no puede interponer reclamaciones contra los presupuestos" y que la función del regidor "se agota en el debate político y la votación, no en la interposición de reclamaciones internas".

El gobierno local denuncia la intención del PP de "crear alarma hablando de impugnaciones", lo que califica de "irresponsable", y asegura que "mantiene el compromiso con la gente mayor, los clubes deportivos y el tejido asociativo". Por último, expresa su "apoyo total" a los servicios técnicos municipales por haber actuado "con rigor y profesionalidad".