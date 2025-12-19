Mateu Morro, nuevo presidente de Vi de la Terra Mallorca: “Nuestro gran reto es ganar la batalla del consumo local”

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca ha renovado su Consejo Regulador y ha nombrado a Mateu Morro como nuevo presidente, que sustituye en el cargo a Magdalena Mesquida. Vi de la Terra Mallorca representa a un sector que agrupa a 330 viticultores y 84 bodegas de toda la isla, con 1.923 hectáreas de viña en producción.

¿Cómo afronta la presidencia de Vi de la Terra Mallorca?

Con mucha ilusión. Es un reto y una experiencia nueva. Debo agradecer al Consell Regulador que haya pensado en mi persona. Espero estar a la altura de esta responsabilidad.

Ha asumido muchos cargos a lo largo de su carrera, ¿cómo llega a la presidencia de Vi de la Terra Mallorca?

Hace tiempo que se había hablado pero no se había concretado. El motivo es por mi trayectoria en el mundo del sector agrario. He sido conseller de Agricultura, he estado vinculado a la conselleria, al sector agrario y, además, he nacido en un pueblo de tradición vinícola.

¿Qué momento vive el sector?

El sector vive un momento de crecimiento, no estoy pensando en el número de hectáreas o de bodegas, si no de nuevas variedades, nuevos vinos, gente joven que se incorpora. Por lo tanto, es un momento positivo. Es un sector vivo. Dentro del sector primario y agroalimentario, es de lo más destacado.

En un sector agrario donde el relevo generacional es un factor que complica la situación, ¿qué tiene el mundo del vino para captar la atención de los jóvenes?

Hay gente joven, nueva y muy ilusionada que afronta esta labor con ganas de experimentar en muchos sentidos, por ejemplo, haciendo vinos con personalidad. Es una efervescencia que hay que apoyar.

¿Cuáles son los retos de 2026?

Continuar con el trabajo hecho durante 2025, es decir, se han logrado hitos como el Raïm Wine Fest, que ha sido un éxito espectacular con más de 30.000 asistentes y que ha logrado posicionar los vinos de Mallorca en Palma, que era uno de los objetivos que nos marcamos. Tenemos que continuar en la línea de promocionar nuestros vinos en Mallorca con este tipo de eventos. Y será el Consell Regulador el encargado de marcar los hitos pero de alguna manera continuamos en este línea. Por otro lado, hacer frente al cambio climático por problemas de plagas, enfermedades pero siempre al lado de la conselleria de Agricultura porque aquí hay un trabajo de experimentación y de investigación que es imprescindible. Asimismo queremos estar presente en las ferias y eventos fuera de la isla.

Mateu Morro Marcé (Santa Maria del Camí, 1956) posa para esta entrevista. / R.F.

¿Las variedades locales son las que pueden ser más resistentes al cambio climático?

Sin ninguna duda, las variedades locales están adaptadas, por ello, han sobrevivido. Los viticultores valoraron que estas variedades tenían ventajas, es como un almacén genético, es un reservorio de potencialidades genéticas que tenemos al alcance. Aquí cada viña es diferente porque hay que tener en cuenta los microclimas, no es lo mismo Pollença que Llucmajor. Disponer de este catálogo de variedades nos da distintas opciones para cada lugar y cada bodega pueda tener su línea de trabajo.

¿Vi de la Terra Mallorca es una IGP pero la visión de futuro es convertirse en DO?

Debemos dar pasos para unir esfuerzos porque, sobre todo, en temas de promoción, necesitamos sumar esfuerzos. Evidentemente, el nombre de Mallorca es una bandera que es muy importante. El objetivo de la IGP Vi de la Terra Mallorca es trabajar en este sentido, trabajar de la mano de los otros sellos de calidad y de las DO para avanzar en este sentido. La idea sería una DO en la que todo el mundo pudiera sentirse a gusto. Se debe hacer desde el consenso y el acuerdo.

Uno de los proyectos es impulsar una ruta enoturística...

Es una de las líneas de trabajo. Hoy en día muchas bodegas ya llevan a cabo actividades culturales. Es un mundo que se mueve de manera rápida y positiva. Mejora el posicionamiento de las bodegas y seguiremos trabajando en este sentido.

¿Qué fortalezas tiene el vino mallorquín?

La primera fortaleza es el componente territorial. Los paisajes, los suelos y las condiciones físicas son excepcionales. Es un tópico, pero es una realidad. Tenemos una isla con unas condiciones naturales extraordinarias y, además, con una notable diversidad dentro de la propia isla. Contamos también con una cultura vitícola y enológica excepcional. Mallorca tiene una tradición vitícola de siglos y, por toda la isla, hay bodegas. Venimos de una larga tradición y de un saber hacer; y, si además incorporamos la innovación, obtendremos la fórmula adecuada.

¿Y un deseo para 2026?

Nuestro gran reto es ganar la batalla del consumo local dentro de la isla de Mallorca. Es uno de nuestros objetivos. También lo consideramos una especie de deuda. En casa, los vinos de casa deben estar presentes. Cualquier visitante que venga a Mallorca debe conocer los vinos de nuestra tierra.