Manacor volverá a acoger el Acampallengua el próximo mes de abril

Los Joves de Mallorca per la Llengua han anunciado este viernes que la decimoquinta edición del Acampallengua se celebrará en Manacor, los próximos 11 y 12 de abril en el Parc de Na Molla. El anuncio se ha hecho público en una rueda de prensa conjunta con el Ayuntamiento de Manacor, que ha puesto de manifiesto la complicidad institucional con un evento ya plenamente consolidado en el calendario cultural y reivindicativo de Mallorca.

El Acampallengua, un evento cien por cien en catalán, multitudinario y reivindicativo, "volverá a convertirse en un gran punto de encuentro de la juventud comprometida con la lengua y la cultura propias", destaca el Consistorio. A lo largo del fin de semana, el evento combinará actividades culturales, lúdicas y reivindicativas con conciertos y espacios de socialización en catalán. La coordinadora de la entidad organizadora, Maria Maians, explica que el Acampallengua “es más que un festival, más que una acampada y mucho más que un concierto: el lugar donde vivir la Mallorca que deseamos.”

Maians celebra especialmente que este año el Acampallengua vuelva a Manacor: “nos hace muy contentos poder celebrar el Acampallengua en un municipio tan lleno de vida, que vive intensamente la cultura y que tiene un compromiso con la lengua.” También ha resaltado que en Manacor "existe un tejido asociativo muy vivo, con el que el Acampallengua quiere sumar esfuerzos y construir conjuntamente espacios de cultura y reivindicación."

La primera edición de la Acampallengua fue en 1997 en Inca. Se celebró de forma ininterrumpida, alternándose con el Correllengua, hasta 2012, el año en que se llevó a cabo en Manacor. En 2023 se recuperó con la edición de sa Pobla, que acogió a más de 6.000 asistentes y tuvo como cabeza de cartel a Antònia Font. El pasado año el festival fue en Felanitx, con una edición de confirmación, con más de 30 actividades y un concierto multitudinario en el Parc Municipal de sa Torre, uno de los espacios de concierto con más capacidad de Mallorca.

En este sentido, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha asegurado "que el Acampallengua vuelva a Manacor no es casualidad: es una manera de decir que aquí seguimos siendo, que seguimos defendiendo la cultura, la lengua catalana y la capacidad colectiva de imaginar un país mejor. Manacor volverá a ser, durante ese fin de semana de abril un punto de encuentro de los jóvenes mallorquines que aman y defienden la lengua”.

Por su parte, la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Manacor, Carme Gomila, ha avanzado que “será un fin de semana lleno de actividades diversas en torno a este acto, con la implicación de organismos como la Escola Municipal de Mallorquí y del tejido asociativo de Manacor, que es especialmente vivo y potente. Habrá propuestas en el espacio público, en la calle, y durante todo el fin de semana será el pueblo quien cobrará vida, en un ambiente de efervescencia y participación colectiva.»

Con esta nueva edición, los Joves de Mallorca per la Llengua "reafirman la voluntad de continuar ampliando espacios de ocio y reivindicación plenamente en catalán, haciendo del Acampallengua un referente de país y una expresión viva del compromiso de los jóvenes con el futuro de la lengua y la cultura de Mallorca".