Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»

Lluís Apesteguia no busca excusas sobre el mal funcionamiento del ayuntamiento de Deià que ha desatado el caos en su población natal, y asume el protagonismo suplementario derivado de su condición de coordinador general de Més y candidato ahora mismo a las próximas elecciones autonómicas. En una conversación con este diario, admite que «hay un interés añadido por mi cargo, y no son las mejores noticias, pero también creo que no ha ocurrido nada que no pueda justificar. Intentaré explicarlo a mis compañeros de Més».

Apesteguia fue alcalde de Deià durante los seis años en que se incubó la desastrosa situación actual. «Me siento responsable, fracasé en el intento de animar a un equipo de trabajo. Me afectó personalmente ver que el ayuntamiento no funcionaba como debería hacerlo en cuestiones importantes, y por eso dimití».

El coordinador general de Més asegura que «no me hago la víctima. El que no quiera ser alcalde, que no se presente, y lo que más me ha gustado de mi vida ha sido el contacto con los vecinos de mi pueblo». Confirma que «la situación de Deià es preocupante, tal como ya dejaba entrever en mi carta de dimisión».

La salida de Apesteguia tiene fecha del 29 de marzo de este año, y la justificó por razones de salud mental. La dimisión se hizo efectiva el tres de abril, «por lo que firmé in extremis el primer sobresueldo ahora investigado del secretario. Sin embargo, todos los cobros excesivos denunciados se producen a partir de esa nómina. Ocurrió cuando yo no era alcalde».

El diputado autonómico insiste en que «me siento responsable de las subvenciones que se perdieron. Había dinero y proyectos, pero nos encontramos con obras que se licitaron tres veces y quedaron desiertas. Quienes gestionan ayuntamientos pequeños entenderán mejor esta situación, que no es exclusiva de Deià». De cara al futuro, Apesteguia confía en que el Consell de Mallorca que ha sido decisivo para encauzar la crisis «lo arregle, y encuentre la manera de que no se pierdan los fondos».

Respecto a las incógnitas que plantea su salida únicamente de la alcaldía en medio de la tempestad en Deià, el coordinador de Més señala que «cada uno lo vive como puede», y recalca el nexo directo entre su dimisión y el marasmo municipal. Una vez sucedido en el cargo por Joan Ripoll, destaca que «estoy convencido de que el actual equipo de gobierno logrará encarrilar la situación».