Salud pública
Inca analiza la salud de los vecinos para impulsar "acciones eficaces y sostenibles"
El objetivo es obtener un diagnóstico para elaborar el Plan Local de Salud, con una vigencia de cuatro años
El Ayuntamiento de Inca ha presentado el Diagnóstico de Salud Comunitaria 2025, un documento estratégico que analiza el estado actual de la salud en el municipio y los principales determinantes sociales, económicos y ambientales que la condicionan. Este estudio constituye la base para la elaboración del futuro Plan Local de Salud de Inca, que se empezará a redactar durante los próximos meses y tendrá un plazo aproximado de 4 años (2026 – 2029).
El diagnóstico, elaborado de forma participativa con el apoyo técnico de Espiral y la implicación de profesionales de salud, entidades sociales, técnicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, concejales y concejalas y ciudadanía, "combina datos cuantitativos y aportaciones cualitativas", explica el Consistorio. En total, han participado más de 300 personas a través de entrevistas, grupos focales, talleres con niños y jóvenes y una encuesta abierta a la ciudadanía.
El estudio identifica los principales retos del municipio en ámbitos como la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en mujeres y población joven, así como hábitos saludables y prevención: sobrepeso, alimentación poco saludable, consumo de alcohol o tabaco y uso excesivo de pantallas. También se analizan los espacios públicos y movilidad, con déficit de espacios verdes y necesidad de rutas seguras y movilidad sostenible; el acceso a recursos y activos en salud, con desigualdades en la actividad física y el ocio saludable; y situaciones de vulnerabilidad, como dependencia o dificultad de acceso a vivienda y servicios.
Según ha destacado el alcalde, Virgilio Moreno, “este diagnóstico nos permite tomar decisiones informadas y realistas para mejorar la calidad de vida de todos los inquers e inqueres. Es un paso adelante para construir una ciudad más saludable, cohesionada y con igualdad de oportunidades”.
Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Salud y Cooperación, Maria Antònia Pons, ha remarcado que "el Plan Local de Salud será una herramienta clave para impulsar acciones eficaces y sostenibles, siempre con perspectiva comunitaria y de forma coordinada con los servicios públicos y los agentes sociales".
Así, a partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento iniciará ahora el proceso de redacción del Plan Local de Salud, que incluirá una hoja de ruta consensuada con las entidades y la ciudadanía. El proceso constará de cuatro fases: Devolución pública de los resultados, constitución del Grupo Motor del Plan, jornada de priorización abierta a la ciudadanía y redacción y presentación del Plan Local de Salud de Inca.
Por último, el Ayuntamiento de Inca destaca que se ha adherido a la Red Española de Ciudades Saludables, cuya finalidad es impulsar la promoción y la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos. El Consistorio se ha sumado también al Programa de Municipios Saludables, impulsado por la Conselleria de Salud y la dirección general de Salud Pública.
