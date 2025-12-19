Inca analiza la salud de los vecinos para impulsar "acciones eficaces y sostenibles"

El Ayuntamiento de Inca ha presentado el Diagnóstico de Salud Comunitaria 2025, un documento estratégico que analiza el estado actual de la salud en el municipio y los principales determinantes sociales, económicos y ambientales que la condicionan. Este estudio constituye la base para la elaboración del futuro Plan Local de Salud de Inca, que se empezará a redactar durante los próximos meses y tendrá un plazo aproximado de 4 años (2026 – 2029).

El diagnóstico, elaborado de forma participativa con el apoyo técnico de Espiral y la implicación de profesionales de salud, entidades sociales, técnicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, concejales y concejalas y ciudadanía, "combina datos cuantitativos y aportaciones cualitativas", explica el Consistorio. En total, han participado más de 300 personas a través de entrevistas, grupos focales, talleres con niños y jóvenes y una encuesta abierta a la ciudadanía.

El estudio identifica los principales retos del municipio en ámbitos como la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en mujeres y población joven, así como hábitos saludables y prevención: sobrepeso, alimentación poco saludable, consumo de alcohol o tabaco y uso excesivo de pantallas. También se analizan los espacios públicos y movilidad, con déficit de espacios verdes y necesidad de rutas seguras y movilidad sostenible; el acceso a recursos y activos en salud, con desigualdades en la actividad física y el ocio saludable; y situaciones de vulnerabilidad, como dependencia o dificultad de acceso a vivienda y servicios.

Según ha destacado el alcalde, Virgilio Moreno, “este diagnóstico nos permite tomar decisiones informadas y realistas para mejorar la calidad de vida de todos los inquers e inqueres. Es un paso adelante para construir una ciudad más saludable, cohesionada y con igualdad de oportunidades”.

Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Salud y Cooperación, Maria Antònia Pons, ha remarcado que "el Plan Local de Salud será una herramienta clave para impulsar acciones eficaces y sostenibles, siempre con perspectiva comunitaria y de forma coordinada con los servicios públicos y los agentes sociales".

Así, a partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento iniciará ahora el proceso de redacción del Plan Local de Salud, que incluirá una hoja de ruta consensuada con las entidades y la ciudadanía. El proceso constará de cuatro fases: Devolución pública de los resultados, constitución del Grupo Motor del Plan, jornada de priorización abierta a la ciudadanía y redacción y presentación del Plan Local de Salud de Inca.

Por último, el Ayuntamiento de Inca destaca que se ha adherido a la Red Española de Ciudades Saludables, cuya finalidad es impulsar la promoción y la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos. El Consistorio se ha sumado también al Programa de Municipios Saludables, impulsado por la Conselleria de Salud y la dirección general de Salud Pública.