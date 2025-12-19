El Consell formaliza la compra de la Fàbrica Nova de Sóller

La sala de plenos del Palau Reial, sede del Consell de Mallorca, ha sido el escenario escogido este viernes por la mañana para la firma de la escritura de compraventa de la Fàbrica Nova. Este último testimonio del Sóller industrial del siglo XX es ya de propiedad pública, tras el pago a la propiedad de 2.068.000 euros.

El Consell de Mallorca, a su vez, ha anunciado la realización de trabajos urgentes de consolidación del edificio para evitar que se degrade aún más. La compra de la Fàbrica Nova responde a la intención de salvarla de una situación muy precaria y con la idea de rehabilitarla y convertirla después en museo textil para rememorar sus orígenes. Este inmueble está catalogado como Bien de Interés Cultural desde hace algunos años.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha estado acompañado por la consellera insular de Cultura, Antònia Roca, y por el conseller de Hacienda, Rafel Bosch. El Ayuntamiento de Sóller ha destacado el alcalde, Miquel Nadal, la concejala de Cultura, Antònia Frau, y la secretaria de la corporación. Ha actuado como notario José Luis Gómez Díez.

A su vez, el acto ha servido para que la propiedad haya manifestado por escrito una renuncia expresa a seguir adelante con las acciones legales para exigir del Ayuntamiento la expropiación del inmueble. El presidente del Consell de Mallorca ha calificado la jornada de hoy como "un día histórico para Sóller y para Mallorca".